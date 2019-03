Zmysluplný program na sobotu. Aj pre rodiny s deťmi

Slatinka pozýva: Vydajte sa do prírody. Urobte niečo pre seba aj pre životné prostredie.

20. mar 2019 o 22:26

ZVOLEN. Združenie Slatinka pozýva na čistenie okolia rieky Slatina od odpadu. Tradičný májový termín posunuli výrazne dopredu – brigáda bude už túto sobotu 23. marca.

Stretnutie bude na hrádzi nádrže Môťová (konečná zastávka MHD Sekier, dom dôchodcov) o 9.15 h, odkiaľ sa brigádnici vydajú pešo popri priehrade.

„Popri tom pozrieme, či už začali migrovať žaby cez cestu. Po prechode cez mostík začneme zbierať odpad popri rieke – nepôjdeme teda po tradičnej trase po náučnom chodníku, ale trochu nižšie, priamo po brehu Slatiny, kde je naplavený odpad,“ ozrejmuje Martina Paulíková zo združenia Slatinka.

Dobrou správou je skutočnosť, že vrecia s odpadom nemusia dobrovoľníci niesť so sebou. „Pomoc nám prisľúbili poľovníci zo Slatinky. Odpad zvezú neskôr na skládku do Zvolenskej Slatiny, čo je dohodnuté s obcou, prípadne vytriedené plasty dáme do Slatinky a odnesieme do zberového dvora,“ dodáva Pauliková.

V Slatinke bude pripravené občerstvenie, popoludní sa vráti skupina dobrovoľníkov do Zvolena po druhej strane rieky. Predpokladaný návrat do Zvolena je okolo 15. h

„Som rada, že tento rok sa akcia uskutočňuje v spolupráci so skupinou aktívnych mladých ľudí Očami prírody zo Zvolena,“ uzatvára Pauliková.