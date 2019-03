Scenár ležal v šuplíku skoro dva roky

Bodku za podpolianskym divadelným festivalom dajú Sľuby.

20. mar 2019 o 9:06 Ľubica Mojžišová

HRIŇOVÁ. Svoj repertoár rozširuje Hriňovské divadlo o nový titul Sľuby. Klasickú ľudovú hru naštudovali na motívy hier Jozefa Gregora Tajovského.

„Scenár ležal v šuplíku skoro dva roky. Som rada, že sa nám podarilo dostať ho na javisko,“ hovorí Jana Sekerešová, ktorá okrem toho, že scenár napísala, sa chopila aj réžie.

„Motív lásky nájdete takmer v každej ľudovej hre. V tej našej uvidíte dva príbehy, dve ženské hrdinky a viacero sŕdc, ktoré spája to, že ľúbia a dúfajú, že ľúbiť budú aj naďalej,“ objasňuje.

„Všade naokolo je teraz propagovaný folklór, akoby to bolo niečo nové. Folklór nie je nejaká chvíľková móda, je to naše dedičstvo a dar, ktorý nám zostal po predkoch. Aj pred 100 rokmi mali ľudia svoje životy, riešili obyčajné radosti a starosti. Tak to bude aj v našej hre,“ komentuje Janka Hrončeková, ktorá v hre stvárňuje postavu Evy.

Viac ako sto rokov

V Hriňovej existovalo ochotnícke divadlo už na prelomí 19. a 20. storočia. Vtedajší ochotníci naštudovali hru počas zimných mesiacov a zahrali ju zvyčajne iba raz. V rokoch 1924 až 1949 bol umelecký súbor pomerne početný.

Nová história divadla sa začala písať od roku 2000 a odvtedy sa v ňom vystriedalo viac ako 80 členov.

„V súčasnosti je nás približne pätnásť,“ upresňuje Katarína Krnáčová, ktorá je v divadle od roku 2016. V pripravovanej hre si ich zahrá desať.

„Ja v nej stvárňujem ženu, ktorej sa do života vracia láska z minulosti,“ prezrádza Krnáčová. Dodáva, že v osude jej postavy sa dokážu niektoré ženy či muži určite nájsť.

Jááánošííík od Stanislava Štepku je najhrávanejšou hrou Hriňovského divadla. (zdroj: Štefan Pišta Plevo)

„Skúšky sú niekedy náročné, ale veľa sa na nich aj smejeme,“ dopĺňa ďalšia z herečiek divadla Cyntia Hudecová.

„Baví ma rozmanitosť hier, ktoré hráme. Myslela som si, že nie som typ, ktorý sa hodí do ľudovej hry, ale postava Aničky, ktorú hrám, ma baví. Snažím sa v tej postave byť predovšetkým sama sebou, aby mi to divák uveril.“

„Vďaka skúšaniu môžeme zdieľať spoločné chvíle s priateľmi, ktorými sme sa už za tie roky, čo divadlo funguje, určite stali. Samozrejme, sú aj ťažšie momenty, ale všetko sa dá zvládnuť, ak sa podporíme,” dodáva Janka Hrončeková.

Divadlo potrebuje divákov

Okrem hier pre dospelých hráva divadlo aj rozprávky.

„Máme šťastie, že zvyčajne hrávame pre plné hľadisko, v ktorom okrem našej rodiny a priateľov sedáva aj mnoho prajných známych i neznámych divákov,“ hovorí Sekerešová.

Premiéru novej hry Sľuby uvedie divadlo na záver festivalu Hriňovské dni divadla v nedeľu 24. marca o 18. h v Mestskom kultúrnom stredisku Hriňová.