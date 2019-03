Zvolen zaradený do najvyššej slovenskej súťaže v malom futbale

Premiérové kolo sa uskutoční 26. marca pod Pustým hradom.

19. mar 2019 o 17:35 (mim)

ZVOLEN. Malý futbal je v súčasnosti odborníkmi a, bohužiaľ, aj legislatívne zaradený medzi tzv. menšinové športy. Skutočnosť je však iná, možno to niekoho prekvapí, ale aktívnych hráčov registrovaných v jednotlivých členských ligách SZMF je prinajmenšom toľko, ako má dospelých hráčov registrovaný futbalový i hokejový zväz – oba štátom najviac dotované zväzy.

Podobné je aj zverejňovanie dosiahnutých výsledkov malého futbalu v celoštátnych printových médiách, ktorým „nestačil“ na zverejnenie ani zisk strieborných medailí na majstrovstvách sveta v kategórii U 21. Slovenský malý futbal zaznamenal v minulom roku viac úspechov, na ktorých sa podieľal aj zvolenský malý futbal.

Úspech na diplomatickom poli

LIMFU Zvolen však zaznamenal úspechy aj na diplomatickom poli. Viacnásobná návšteva prezidenta svetovej federácie malého futbalu WMF Filipa Judu, organizácia prípravného kempu slovenskej reprezentácie pred ME v Kyjeve, konanie Valného zhromaždenia SZMF vo Zvolene, zaradenie členov výboru LIMFU do výkonného výberu SZMF a jeho komisií (rozhodcovská a turnajová), taktiež do vedenia reprezentačných mužstiev, získanie generálneho sponzora Schaller Facility pre tri ligy LIMFU.

Do pozornosti sa dostalo zorganizovanie turnaja výberov malých líg, medzinárodných turnajov na reprezentačnej úrovni Boxo Cup a klubovej L-Trade Cup, premiérový ročník SCHALLER FACILITY zvolenskej okresnej ligy malého futbalu žiakov U15, účasť štyroch tímov na Winter Cupe, zastúpenie tromi mužstvami na majstrovstvách republiky, účasť L-trade v Lige majstrov a podiel zvolenských hráčov v reprezentácii Slovenska (získali 4. miesto v Lige majstrov hráčov nad 40 rokov).