Na záver prípravy výhra MFK, trénera trápia zranení hráči

Futbalisti MFK Zvolen začínajú jarnú časť tretej ligy už budúcu sobotu.

18. mar 2019 o 12:04 (mim)

TJD Príbelce – MFK Zvolen 1:2 (1:1)

Góly za MFK: Hric, Kotora

Zostava MFK: Mráz – Pepich, Vavro, Jurásek, Kotora, Krčmárik, J. Slovák, Hric, Bil, Charles, Psársky (Lehocký, Totkovič, Oboňa, V. Slovák)

Na stretnutie MFK nastupoval v oklieštenej zostave, absentovala až šestica zranených a chorých hráčov. Hralo sa v búrlivej atmosfére pred viac ako dvestovkou divákov. Zvolenčania sa ujali v úvode vedenia gólom Hrica, vytvárali si šance, no gól padol do polčasu do zvolenskej siete. V druhom dejstve Zvolen po striedaní zatlačil súpera a Kotora v 55. minúte strelil rozhodujúci gól.

Hodnotenie zimnej prípravy

Tréner Miloš Foltán uvítal možnosť ďalšej prípravy na prírodnej tráve a po stretnutí zhodnotil i celú doterajšiu zimnú prípravu MFK: