Zvolen postupuje do semifinále, doma s Budapešťou už nezaváhal

Zverenci trénera Podkonického postúpili do semifinále, keď uspeli v piatom zápase.

17. mar 2019 o 20:44 TASR

HKM Zvolen - MAC Budapešť 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Góly: 8. Mitchell (Zuzin), 9. Handlovský (Hraško, Vandas), 60. Handlovský - 49. Orbán (Burt). Rozhodovali D. Konc st., Goga - Stanzel, Jobbágy, vylúčení 3:3, navyše Brown 10 min za nešportové správanie, presilovky 0:0, v oslabení 0:0, 2319 divákov. Konečný stav série 4:1.

HKM Zvolen: Skapski - Pöyhönen, Fraser, Hraško, Vandane, Ulrych, Drgoň - Vandas, Kytnár, Handlovský - Zuzin, Mitchell, Michal Chovan - Kelemen, Petráš, Obdržálek - Andrisík, M. Halama, Šišovský

MAC Budapešť: Rajna - Macaulay, Pozsgai, Burt, Negrin, Garát, Vokla - Bodó, Langkow, Orbán - Dansereau, Brown, Klempa - Terbócs, Kreisz, K. Nagy - Szigeti, Majoross, Pápa – Odnoga

Zvolenčania si nepripúšťali neúspech a snažili sa rázne už v úvode zápasu ukázať, kto je pánom série. Aj sa im to podarilo, v 8. min premenil blafák po samostatnom nájazde Mitchel a v ďalšej minúte pridal po vyrazenom puku ďalší gól zblízka Handlovský. Hostia sa dosť tlačili do útoku, v podstate boli vyrovnaným súperom, no nepremenili niekoľko gólových šancí. Už v 4. min mohol otvoriť skóre Langkow, v 7. namieril Kreisz vedľa a v 8. min Burt nepremenil samostatný nájazd, aby mu vzápätí domáci Mitchell ukázal ako vyzrieť na brankára. V 9. min Dansereau opäť minul zvolenskú bránku a v 15. stroskotali na brankárovi Skapskom aj Brown a Dansereau. Domáci smerovali pevne za ukončením série, aj keď umožnili súperovi dosť veľa priestoru pred bránkou, a keby v 12. min pridal Petráš v šanci ďalší gól, navyše v 19. min nastrelil Fraser žŕdku, už by to s hosťami vyzeralo biedne.

V druhej tretine sa hra prelievala z jednej strany na druhú, maďarský tím sa snažil rýchlo streliť kontaktný gól, no vždy narazil na pozornú obranu. Najväčšiu príležitosť mal v 35. min v oslabení Macaulay po chybe domácej defenzívy, opäť však len trafil pozorného Skapského.

V tretej dvadsaťminútovke sa Zvolenčania usilovali neurobiť vážnejšiu chybu a neumožniť Maďarom dostať sa do zápasu kontaktným gólom. Mali aj dosť uľahčenú úlohu, ich súper pôsobil dosť bezradne a so zakončením sa neustále trápil. Skóre mohol v 48. min zvýšiť v dobrom streleckom postavení Vandas, mieril mimo, no dôležitejšie bolo, že si Skapski udržiaval čisté konto. Nie však dlho, napätie do zápasu presnou strelou vniesol v 49. min po peknej sťahovačke Orbán, potom sa domáci zapotili v oslabení a pribudli aj emócie. Minútu pred koncom spálil šancu Zuzin a hosťom už nepomohla v závere ani hra bez brankára, odvolali ho 37 sekúnd pred sirénou, no 12 sekúnd pred záverom rozhodol o postupe HKM do prázdnej bránky Handlovský.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: "Súper bol od polovice zápasu lepší, dostal nás pod tlak a my sme boli zbytočne nervózni. Robili sme chyby v strednom pásme, strácali puky, akoby bez rozumu a dávali šancu Budapešti. Som rád, že sme to zvládli a sériu vyhrali. Bolo to neustále o góloch, šancí sme mali dostatok a keby sme ich premieňali, bolo by to iné. Všetky zápasy boli práve preto vyrovnané, my sme tlačili, oni nás uspali a v protiútokoch boli veľmi nepríjemní. V dvoch útokoch mali šikovných hráčov, trebárs Langkowa, Browna. Mohli sme sériu zvládnuť aj na štyri zápasy, podľa mňa stačilo, aby sme v štvrtom zápase strelili my prvý gól."

Michal Chovan, kapitán Zvolena, ktorý v drese Zvolena odohral 501. zápas: "Som rád, že teraz dávajú góly iní, sme jeden tím a máme jeden cieľ. Čakajú na nás silní súperi a znovu ťažká séria. Mali sme teraz problémy s dobrou obranou súpera, z ktorej vyrážal do rýchlych brejkov. Všetko sme riešili v pokoji, verili, že postúpime a góly nám padnú. Ani v poslednom zápase sme ich veľa nestrelili, no ani neinkasovali, aj preto stačili, aby sme postúpili."

Lukáš Handlovský, strelec dvoch gólov Zvolena: "Nebol to jednoduchý súper, bol húževnatý, hral čisto obranný systém a ten sa ťažko lámal. Strácali sme puky v strednom pásme a oni sa snažili vytvoriť si z toho šance. Po inkasovanom góle sme sa vzchopili a víťazstvo udržali. V sérii sme zohrali päť zápasov, celkom rýchlo sa to ukončilo, ani jedno víťazstvo sa nerodilo ľahko. Super, že sme to zvládli, každý zápas bol iný, ťažký."