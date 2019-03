V prezidentských voľbách krúžkujeme číslo kandidáta

16. mar 2019 o 11:22 SITA

BRATISLAVA . Približne 4,45 milióna voličov si dnes môže na najbližších päť rokov vybrať hlavu štátu. Z nich 280-tisíc môže prezidenta voliť po prvý raz v živote a úplne prvé voľby to budú pre približne 17 500 voličov.

Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00. Voliči si musia dať pozor, aby správne vyznačili, za koho z 13 kandidátov hlasujú.



Na hlasovacom lístku voliči nájdu 15 kandidátov, aj mená Róberta Mistríka a Józsefa Menyhárta, ktorí však zo súboja o najvyšší ústavný post odstúpili. Voliči túto informáciu nájdu vo volebných miestnostiach aj za samotnou volebnou zástenou, aby vedeli, komu nemajú dať svoj hlas. Hlas pre kandidáta, ktorý sa vzdal, bude totiž neplatný.

Hlasovať za svojho favorita treba zakrúžkovaním poradového čísla pred jeho menom. Vyznačiť treba iba jedného kandidáta. Hlasovací lístok so zakrúžkovanými poradovými číslami viacerých kandidátov bude neplatný.

Nesmie sa krúžkovať celé meno s adresou a podobne. Ak sa volič náhodou pomýli, nemal by nič škrtať, ale vypýtať si nový hlasovací lístok. Nesprávne označený hlasovací lístok treba dať do špeciálnej zapečatenej schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky. Ak tak volič nespraví, dopustí sa priestupku, za ktorý je pokuta 33 eur.



Voličom na prípadné otázky odpovedia pracovníci ministerstva vnútra na tradičnej volebnej telefonickej infolinke. Dnes je k dispozícii od 7:30 do 22:00. Volať sa dá na bratislavské telefónne čísla 02/ 4859 2317, 02/ 4859 2312.

Volebná infolinka je určená výhradne pre voličov a neposkytujú na nej informácie právnickým osobám, médiám, politickým subjektom či obciam.