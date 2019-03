Absolútnym víťazom karatista Szolár, standing ovation pre Hazuchu a Čunderlíka

Zvolen má za sebou oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta. Uskutočnilo sa už 28-krát.

15. mar 2019 o 12:13 Stanislav Černák

ZVOLEN. Slávnostné udeľovanie ocenení pre najlepších športovcov mesta Zvolen za rok 2018 sa po prvýkrát uskutočnilo v priestoroch Stĺpovej siene Zvolenského zámku. Mesto usporadúva túto slávnosť pre športovcov od roku 1992.

Nové priestory sa ukázali ako výborné. Boli reprezentačné pre takúto príležitosť a navyše, bez problémov sa pomestili nielen ocenení športovci, ich tréneri, ale aj príbuzní, zástupcovia mesta a médií.

Najúspešnejším Pavol Szolár

Päťčlenná odborná komisia rozhodovala o ocenených na základe výsledkov za 12 mesiacov roka 2018. Absolútnym víťazom a najúspešnejším športovcom roka sa na základe komisie stal juniorský karatista Pavol Szolár, zverenec trénera Miroslava Sližika.

Medzi najväčšie úspechy talentovaného Szolára patrí víťazstvo na pretekoch svetového pohára, navyše je tento Zvolenčan svetovou dvojkou v juniorskom rebríčku.

„Absolútne som to nečakal, ostal som veľmi milo prekvapený, pretože človek tú prácu odvádza najlepšie ako vie a nikdy to nerobí s myšlienkou, že chce jedného dňa nejaké ocenenie, aby ho všetci uctievali a dívali sa na neho, ako na niečo viac.

Som obyčajný človek, ktorý sa so svojim trénerom snaží robiť svoju prácu, ako najlepšie vie. Aj pre to ma cena absolútneho víťaza doslova zaskočila. Každý z ocenených športovcov by si zaslúžil to ocenenie rovnako ako ja. Bol by som rád, keby ho všetci mohli dostať, lebo naozaj verím tomu, že každý do jedného odvádza ťažkú a tvrdú robotu.

Preto som sa počas odovzdávania snažil apelovať na ostatných športovcov, aby vedeli, že v naozaj ťažkých časoch, keď je to najnáročnejšie, vtedy keď to nikto nevidí, keď sa nedostavujú výsledky, tak aby vtedy verili tomu, že má zmysel ísť do telocvične trénovať, zdokonaľovať sa, pretože len vtedy môže prísť veľký výsledok za neúspešnejším obdobím. Navyše, keď sa nedarí, je dôležité mať pri sebe ľudí, ktorí pri vás stoja a dávajú na vás pozor, starajú sa o to, ako na tom ste, ako sa cítite,“ prezradil Pavol Szolár pre týždenník MY.

Honor absolútneho víťaza sa bude snažiť brať ako motiváciu, nie zodpovednosť.

Karatista Pavol Szolár s moderátorom Martinom Matuškom počas vyhlasovania ankety o najúspešnejších športovcov mesta Zvolen za rok 2018. (zdroj: Milan Černák)

„Toto ocenenie znamená pre mňa obrovskú motiváciu. Snažím sa, aby som to necítil ako zodpovednosť, pretože s týmto zvyknem mať problém. Keď to začnem brať ako ako obrovskú zodpovednosť, potom mám na seba prísne nároky a veľa vecí si beriem na seba. Tentokrát sa to snažím vnímať najmä ako motiváciu a vďaku mestu Zvolen za to, že do mňa vkladá takúto dôveru a má pocit, že za uplynulý rok som to bol ja, kto dosiahol najlepšie výsledky. Bude ma to motivovať na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v októbri, na ktoré sa budeme snažiť nominovať a urobiť prevratný výsledok. Chcem tento šport robiť s láskou, robiť ho pre mesto Zvolen z vďaky k ľuďom, ktorí vkladajú do mňa dôveru.“

Vlani získala titul absolútneho víťaza lyžiarka Tereza Jančová. Tá si prevzala ocenenie aj za rok 2018 v kategórii Jednotlivec – juniori.

„Pre mňa to znamená veľa. Mesto si všíma talenty, všíma si úspechy a chce urobiť najviac pre to, aby sa aj verejnosť dozvedela, že športovci úspešne reprezentujú mesto Zvolen,“ vyznala sa po odovzdávaní cien.

Standing ovation pre Hazuchu a Čunderlíka

Veľmi pekný moment prišiel, keď ocenenie v kategórii jednotlivec v olympijských športoch dostal 75-ročný matador Ján Hazucha.

Pri prevzatí ocenenia z rúk primátorky Zvolena Lenky Balkovičovej zožal tento úspešný maratónec v Stĺpovej sieni standing ovation.