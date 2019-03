Obetavá hra Budapešti slávila úspech, HKM nevyužil prvú šancu na postup

Zvolenčanom sa nepodarilo rozhodnút o postupe do semifinále už vo štvrtom zápase.

14. mar 2019 o 21:41 TASR

MAC Budapešť - HKM Zvolen 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 40. Langkow (Negrin), 50. Orban (Bodó, Langkow). Rozhodovali: Jonák, Valach – Jobbágy, Smrek, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 630 divákov. Stav série: 1:3.



MAC Budapešť: Rajna – Pozsgai, Macaulay, Negrin, Dudás, Garát, Burt, Pápa, Vokla – Orban, Langkow, Bodó – Klempa, Brown, Dansereau – Nagy, Kreisz, Terbócs – Odnoga, Majoross, Szigeti

HKM Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Hraško, Vandane, Drgoň, Ulrych, Zeleňák – Vandas, Kytnár, Handlovský – Šišovský, Chovan, Obdržálek – Zuzin, Mitchell, Kelemen – Růžička, Petráš, Roman

Zvolen začal lepšie, rovnako ako v stredajšom zápase. HKM sa snažil upokojiť hru i atmosféru na striedačke rýchlym gólom, ale domáca obrana pôsobila kompaktne. Rajna si dal pozor na Kytnárovu snahu v 3. minúte, MAC odpovedal výbornou príležitosťou, v ktorej Orban netrafil bránku. V 14. minúte opečiatkoval Chovan pravú žŕdku, bola to najväčšia príležitosť na otvorenie skóre v 1. tretine.

Druhú mal pevne v hrsti opäť Zvolen, jeho hráči pridali ešte viac na pohybe a najmä zjednodušili hru. Pramenil z toho neustály tlak, po piatich minútach hry spálil veľkú šancu Obdržálek. Neskôr hral Zvolen presilovú hru, no jeho obrane unikol Brown a strelou zápästím v dobrej šanci namieril len do Skapského. V 30. minúte sa sám v medzikruží ocitol Hraško, ale ani on sieť nerozvlnil. Rovnako dopadol neskôr aj Zeleňák. Dve minúty pred koncom tretiny sa v stopercentnej šanci ocitol po rýchlom brejku Nagy, zvolenský obranca Roman ho zastavil iba za cenu faulu. MAC početnú výhodu využil, do vedenia ho poslal Langkow.

Zvolen gól v závere druhého dejstva prinútil k ešte väčšej aktivite. Naďalej mal jasnú prevahu, jeho hráči boli všade skôr, skvelú šancu na vyrovnanie spálil Vandas. Domáci čakali na šance po brejkoch, ale veľa priestoru im obrana HKM nedala. V 47. minúte sa pred brankára preštrikoval Kelemen, no ani on nedokázal skórovať. V 50. minúte udreli hráči MAC-u po druhý raz, k puku sa dostal Orban a na radosť riedko zaplneného hľadiska zvýšil na 2:0. Zvolen v závere podkuroval obrane nováčika, ale ten si už prvé víťazstvo v sérii nenechal vziať.

Hlasy trénerov

Gergely Majoross, tréner MAC Budapešť: „Bol to ťažký zápas, Zvolen je výborné mužstvo. My sme veľmi šťastní, že sme ho dokázali zdolať. Opäť opakujem, čo som už povedal, že som veľmi hrdý na hráčov, že sa prebojovali do play off slovenskej ligy.“

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „V zápase nám chýbalo šťastie. Mali sme prevahu, ale proti bola obrana domácich a najmä brankár Rajna. Dobre sme začali, ale pribrzdili nás fauly, ktoré nemôžeme robiť. Domáci boli veľmi obetaví.“