Sliač chce kompenzácie za hluk z lietadiel

V minulosti sa otázka kompenzácie vždy odsunula, alebo celkom vytratila.

14. mar 2019 o 12:31 TASR

SLIAČ. Mesto Sliač by v prvom rade privítalo kompenzácie za hluk a zhoršené životné prostredie, ktoré obyvateľom päťtisícového kúpeľného mesta prinášajú už roky výcviky letcov a umiestnenie bojovej leteckej techniky na tamojšom letisku. Primátorka Sliača Ľubica Balgová tak reagovala na otázku TASR, ako vidí možné investície do letiska, na ktoré chcú prispieť USA.

Podľa primátorky v minulosti, keď bol tento problém predložený kompetentným, vždy sa riešenie odsunulo, alebo celkom vytratilo. "Naše mesto nie je jediné, ktoré je postihnuté hlukom z letiska, avšak letová zóna je rovno nad domami Sliačanov," podotkla.

"Naši ľudia si akiste pamätajú, ako sme ešte na prelome tisícročia boli uisťovaní predstaviteľmi vtedajšej štátnej moci, že sa táto skutočnosť Sliačanom a predpokladám, že aj okolitým obciam, vykompenzuje. A to buď v podobe nižších daní bez vplyvu na rozpočet mesta, alebo iných príspevkov od štátu či rozvojom infraštruktúry a kúpeľov," uviedla.

"Bohužiaľ nič z toho sa nerealizovalo a ani nerealizuje," dodala.

USA chceli na obnovu vojenských letísk v Malackách a v Sliači vynaložiť 105 miliónov dolárov. Podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) letisko v Sliači potrebuje na celkovú obnovu 40 miliónov eur.

Rezort obrany pod vedením Petra Gajdoša (SNS) v pondelok (11. 3.) informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa rezortu ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky.

Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko v stredu (13. 3.) vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli.

"O žiadnej finančnej pomoci sa nerokuje. Kongres schválil len možnú pomoc vyčíslenú na každý rok.

K realizácii takýchto čerpaní by však mohlo dôjsť až uzavretím osobitnej dohody, ktorá však otvára podmienky prítomnosti cudzích vojsk aj v kontexte čerpania tých finančných prostriedkov. Sedliacky, tieto peniaze by sme nemohli chytiť do rúk a investovať do letísk, keby tu cudzie ozbrojené sily neboli," povedal Danko.

Odmietnutie financií z USA na opravu slovenských letísk podľa nedávnych vyjadrení pre premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) nie je uzavreté. Zatiaľ podľa neho ide o názor ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) a definitívny postoj Slovensko oznámi až po oficiálnom rokovaní.

Koaličná rada sa podľa jeho slov bude téme venovať na budúci týždeň, Pellegrini chce rokovať aj so šéfmi rezortov obrany a diplomacie.