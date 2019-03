Detva opäť zavarila favoritovi. Bystričania uspeli až po predĺžení

Napínavý a dramatický zápas pod Poľanou rozhodol jediný gól, ktorý prišiel až v predĺžení.

13. mar 2019 o 21:17 TASR

HC 07 Detva - HC'05 iClinic Banská Bystrica 0:1 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

Gól: 66. Faille. Rozhodovali: Snášel, T. Orolin - M. Orolin, Synek, vylúčení: 9:10, navyše: Matoušek (Banská Bystrica) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky 0:0, oslabenia 0:0. Na zápasy 1:2.

Detva: Petrík - Mar. Chovan, Betker, Golian, Sládok, F. Fekiač, Kuklev, Gachulinec, Jendrol - Ščurko, Murček, Puliš - Gašpar, V. Fekiač, Žilka - Král, McLean, Tibenský - Ďaloga, Surový, Török

B. Bystrica: Williams - Southorn, Sloboda, Ďatelinka, Kubka, Nemčík, Mihálik, Biro, Kabáč - Zigo, Faille, Asselin - Lunter, Surový, Šoltés - Koper, Šťastný, Bartánus - Gabor, Češík, Matoušek

Do zápasu vstúpili oba tímy veľmi aktívne, no prvú veľkú príležitosť poslať Detvu do vedenia mal hneď v úvode Gašpar, keď sa nikým nebránený ocitol pred Willamsom, ale puk skončil len v jeho lapačke. V 7. minúte ohrozil Petríka prudkou strelou od modrej čiary Kubka, ale po tejto príležitosti sa skóre nezmenilo. Hráči oboch tímov sa od úvodu prezentovali agresívnou hrou, čo sa prejavilo vo viacerých tvrdých osobných súbojoch. V 9. minúte si nakorčuľoval z ľavej strany Asselin, ale Petrík jeho strelu efektne ukryl vo svojej lapačke. Obrovskú príležitosť otvoriť skóre mal v 17. minúte Betker, ktorý si vypýtal puk z ľavej strany, ale trafil len ľavý betón Williamsa. V 18. minúte opäť podržal Detvu Petrík, keď vychytal prudkú strelu Luntera spomedzi kruhov. Do prestávky sa nepodarilo ani jednému tímu skórovať a do kabín sa odchádzalo za vyrovnaného stavu 0:0.

Druhá tretina sa začala gólovou príležitosťou Detvy, keď si Král vypýtal prihrávku spomedzi kruhov a pálil priamo na Willamsa, ktorý puk prikryl lapačkou. Obrovskú príležitosť mal v 24. minúte Puliš, ktorému sa podarilo preštrikovať pomedzi obrancov, ale puk mu Williams vyrazil betónom. V 26. minúte to od modrej čiary skúšal Mihálik, ale puk sa odrazil od Petríka. "Barani" sa vzápätí niekoľkokrát pokúšali ohroziť detviansku bránu, ale pozorný Petrík si stále držal čisté konto. Počas druhej tretiny bolo vidieť na oboch stranách nervozitu, čo sa prejavilo viacerými vylúčeniami. V 35. minúte skúšal z otočky prekvapiť Zigo, ale ani táto strela sa gólom neskončila. Nebezpečnú strelu z ľavej strany na Williamsa vyslal v 37. minúte Král, ale puk skončil na zadnom plexiskle. Ani presilová hra Banskej Bystrice v závere tretiny gól nepriniesla.

Obrovskú príležitosť na otvorenie skóre mal v 47. minúte Assselin, ktorý sa po strele Southorna pokúšal doraziť puk za chrbát Petríka, ale ani táto situácia gól nepriniesla. Hneď nato Petríka ohrozila Šoltésova strela, ale puk sa odrazil od betónu. S pribúdajúcimi minútami vzrastala na ľade nervozita, čo sa prejavilo množstvom šarvátok a pästných súbojov. V polovici tretej tretiny dostala Banská Bystrica príležitosť presilovej hry, v ktorej brankár Petrík vytiahol viacero čarovných zákrokov. V 53. minúte vyslal Gachulinec v presilovej hre prudkú strelu od modrej čiary, ktorú tesne pred Williamsom tečoval Tibenský, ale puk sa odrazil len od ramena brankára Banskej Bystrice. Vzápätí si presilovú hru vybojovali "barani", ale najväčšiu šancu v nej mala Detva, keď Puliš v prečíslení dvoch proti jednému hľadal Ščurka, ale ten na puk nedočiahol. Záverečné minúty tretej tretiny priniesli obojstranne útočný hokej, ale bez väčšej gólovej príležitosti. Rozhodnúť mohol 15 sekúnd pred koncom Král, ale jeho strelu Williams reflexívne vyrazil ramenom a zápas putoval do predĺženia.

V úvode predĺženia si Banská Bystrica vytvorila tlak, z ktorého sa viac ako minútu nedokázala Detva vymaniť. Šancu rozhodnúť daroval Detve Lunter, ktorý fauloval v strednom pásme Fekiača. Tvrdú strelu od modrej vytlačil Williams mimo brány ľavým betónom a poradil si aj so strelou Betkera k pravej žrdi. Ďalšiu strelu od modrej čiary vyslal na bránu hostí Sládok, ale Williams bol opäť na svojom mieste. V 5. minúte predĺženia mohol rozhodnúť v presilovej hre Surový, ale ani na dvakrát nedokázal prestreliť Petríka. Z následného protiútoku prekonal ležiaceho Petríka Faille a rozhodol o víťazstve Banskej Bystrice.

Hlasy trénerov

Josef Turek, tréner Detvy: „Podali sme výborný výkon podporený Romanom Petríkom v bránke, bohužiaľ sme nevyužili presilovky, ktoré nám súper ponúkol. Výborne sme ale bránili oslabenia, prakticky celý zápas bol vyrovnaný, ale potom to bolo o štastí, prehrali sme, takže nemôžeme byť spokojní. Chcel by som však hráčov pochváliť za predvedenú hru. Hrali na hranici svojich možností, uvidíme zajtra, ako to bude vyzerať, pokúsime sa s tým ešte niečo urobiť.“

Dan Ceman, tréner HC 05 iClinic Banská Bystrica: „Výborná bitka medzi obidvomi tímami. Brankári dnes predviedli výborné výkony. Je to ťažká séria, ale je dôležité, že sme vyhrali. Detva má veľmi dobrý prechod cez stredné pásmo, takže sme sa na to sústredili. Uvidíme, čo prinesie zajtrajšok.“