Zvolenu chýba už len jeden krôčik ku semifinále

O víťazstve rozhodli hostia v prvej tretine, Budapešť zdramatizovala duel v záverečnej tretine.

13. mar 2019 o 21:00 TASR

MAC Budapešť - HKM Zvolen 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Góly: 55. Langkow (Bodó, Orbán) - 13. Vandas (Zeleňák, Kytnár), 16. Mitchell (Kytnár). Rozhodcovia: Müllner, Lokšík – Krajčík, Šefčík, vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 850 divákov. Stav série: 0:3.

MAC Budapešť: Bálizs (16. Rajna) - Pozsgai, Macaulay, Negrin, Dudás, Burt, Vokla, Bugár, Garát – Orban, Langkow, Bodó – Klempa, Nagy, Dansereau – Pápa, Majoross, Terbócs – Odnoga, Kreisz, Szigeti

HKM Zvolen: Skapski - Pöyhönen, Fraser, Hraško, Vandane, Drgoň, Ulrych, Růžička, Zeleňák – Vandas, Kytnár, Handlovský – Šišovský, Chovan, Obdržálek – Zuzin, Mitchell, Kelemen – Andrisík, Halama, Petráš

Prečítajte si tiež: Druhý zápas bola poriadna dráma. O výhre HKM rozhodol až Kytnár v nájazdoch

Zvolen začal lepšie, už po pár sekundách mal veľkú šancu Vandas. Hostia pokračovali v aktivite, ale na ďalšiu šancu čakali diváci pomerne dlho. Mal ju až Halama v 9. minúte, keď šikovne tečoval Petrášovu prudkú prihrávku. Ešte väčšiu príležitosť mal onedlho opäť Vandas, puk po jeho strele skončil na konštrukcii bránky. Zvolen bol oveľa nebezpečnejší ako domáci, trávil podstatnú časť v útočnom pásme a 13. minúte sa zaslúžene ujal vedenia po góle Vandasa. Útočník HKM sa presadil po teči tesne pred brankárom Bálizsom. Zvolen viedol o tri minúty neskôr už 2:0, Mitchell dorazil do siete strelu Kytnára. Po tomto zásahu nahradil Benceho Bálizsa v bránke domácich Miklós Rajna. MAC kontroval niekoľkými strelami v presilovke, po jednej z nich zazvonila konštrukcia Skapskeho bránky, ale stav sa do konca 1. tretiny nezmenil.

Aj v druhom dejstve mali hru pod kontrolou Zvolenčania. Domáci iba veľmi sporadicky podnikli ucelenú útočnú akciu a čo prešlo za obranu hostí, to pohodlne vyriešil Skapski. Najväčšiu šancu HKM v druhej tretine mal v 37. minúte Chovan, jeho strela však iba opečiatkovala ľavú žŕdku.

Tretia tretina sa od druhej veľmi nelíšila. Domáci sa cez obranu Zvolena presadzovali len ťažko, zverenci Andreja Podkonického mali hru pevne vo svojich rukách. Už v úvode mohol pridať tretí gól Vandas, ale Rajna ho vychytal. Gól nepadol ani po ďalších šanciach HKM. Päť minút pred koncom zápasu však Langkow po peknej kombinácii v presilovke znížil na 1:2. Zvolenský triumf sa napokon zrodil zaslúžene a hokejistom spod Pustého hradu zostáva k postupu do semifinále urobiť už len posledný krok.

Hlasy trénerov

Gergely Majoross, tréner MAC Budapešť: „Chcem najskôr povedať, že som veľmi hrdý na svojich hráčov, najmä na to, ako doteraz hrali počas celej sezóny v Tipsport Lige. Dnes sme nehrali dobre v úvode, mohli sme odohrať vyrovnanejšiu partiu. Zajtra musíme hrať lepšie a musíme byť efektívnejší.“

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Nebol to zápas, aký sa hrá v play off. Chýbali v ňom emócie. Ale my sme hrali to, čo sme potrebovali. Boli sme lepší, ale neskôr sme v zápase od nejakých vecí upustili. To by sa nám mohlo vypomstiť. Zajtra musíme začať tak ako dnes, ale musíme hrať viac s rozumom. Sériu chceme vo štvrtok ukončiť.“