Na obnovu letiska Sliač treba podľa Érseka okolo 40 miliónov eur

Rokovania o finančnej pomoci USA zlyhali.

13. mar 2019 o 12:23 TASR

BRATISLAVA. Na obnovu letiska Sliač bude treba investície vo výške okolo 40 miliónov eur.

Povedal to v stredu pred rokovaním vlády minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v súvislosti so zlyhaním rokovaní o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými.

Letisko Sliač je základňou slovenského stíhacieho letectva a zároveň slúži aj ako civilné letisko najmä pre charterové lety.

Dohodu odmietlo ministerstvo obrany na čele s ministrom Petrom Gajdošom (SNS) s odôvodnením, že by ohrozila suverenitu Slovenska.

"Mám otázky, ktoré nie sú zodpovedané a dúfam, že ich minister (obrany) alebo niekto iný zodpovie," povedal Érsek. Podľa ministra budú investície do letiska, ktoré má vo svojom portfóliu ministerstvo dopravy, v každom prípade potrebné.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) uviedol, že otázka pomoci USA na obnovu letísk Sliač a Kuchyňa pre neho nie je uzavretá.

Zatiaľ podľa neho ide o názor ministra obrany a definitívny postoj Slovensko oznámi až po oficiálnom rokovaní. Koaličná rada sa podľa jeho slov bude téme venovať na budúci týždeň.