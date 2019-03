Druhý zápas bola poriadna dráma. O výhre HKM rozhodol až Kytnár v nájazdoch

Zvolenčania výrazne prestrieľali súpera, no zápas dospel aj napriek tomu do predĺženia a nájazdov.

10. mar 2019 o 21:32 TASR

HKM Zvolen - MAC Budapešť 3:2 pp a sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 20. Mitchell (Vandane, Hraško), 33. Zuzin (Mitchell, Vandas), rozhodujúci nájazd Kytnár - 13. Bodó (Langkow, Brown), 30. Bodó (Macaulay). Rozhodovali Stano, Lokšík – D. Konc ml., Frimmel, vylúčení 7:9, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, 1891 divákov. Stav série 2:0.

HKM Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Hraško, Vandane, Drgoň, Ulrych, Růžička, Zeleňák – Vandas, Kytnár, Handlovský – Šišovský, Mich. Chovan, Obdržálek – Zuzin, Mitchell, Kelemen – S. Petráš, M. Halama, Andrisík

MAC Budapešť: Bálizs – Macaulay, Pozsgai, Negrin, Dudás, Burt, Vokla, Garát – Bodó, Langkow, Orbán – Dansereau, Brown, Klempa –Terbócs, Majoross, Pápa – Odnoga, Kreisz, Szigeti – K. Nagy

Výsledok prvého zápasu (4:0) jasne naznačoval, kto bol pánom na ľade. Hostia Skapského v bránke neprekonali, štyrikrát kapitulovali a nezostávalo im iné, ako vymyslieť niečo účinnejšie, čo by im pomohlo klásť favoritovi série väčší odpor. Zápas sa začal oneskorene po upevnení bránky s nádejnou strelou Handlovského, na druhej strane pohrozil Dudás. Vo 4. minúte v presilovke z nacvičeného signálu trafil Dudás žŕdku a maďarský tím aj v ďalších aktívnych minútach naznačoval, že by nerád prehral ďalší zápas. Domáci si komplikovali život vylúčeniami a aj na ne doplatili. V presilovke piatich na troch sa Bodó zblízka dostal v dorážke, do prázdnej bránky skóroval a hostia tak prelomili gólové suchoty. Ku koncu tretiny si domáci vynútili tlak vďaka presilovke, najskôr Obdržálek pri dorážke trafil hornú žŕdku, a potom 39 sekúnd pred koncom Mitchell brankára Bálizsa pohotovou strelou predsa len prekonal.

V druhej tretine sa prejavila vyššia aktivita Zvolenčanov, opäť sa však nechali vylúčiť a museli sa venovať defenzíve. V 27. minúte Vandas v nádejnom postavení iba nastrelil Bálizsa a domáci sa pri zvýšenej agresivite čoraz viac presadzovali pred bránkou súpera. Pri hre štyroch na štyroch však prišla studená sprcha, keď po tečovanej strele a nešťastnom dotyku Vandasa v 30. minúte Bodó z ostrého uhla posunul hostí do vedenia. Tesne po uplynutí presilovky domáci v 33. minúte vyrovnali, na konci učebnicovej akcie a spolupráci s Vandasom i Mitchellom sa ocitol sám pred bránkou Zuzin. Vzrušujúci hokej sa divákom páčil a imponoval im aj tlak Zvolena, i keď so skromnejším vyjadrením v skóre.

V tretej tretine najskôr Hraško opečiatkoval v 43. minúte žŕdku, o dve minúty neskôr bol nádejný teč Kytnára a v 46. minúte spálil šancu aj Petráš. V 52. minúte domácich divákov v dobrých streleckých príležitostiach dosť vystrašili Nagy a Terbócs, prevaha 'rytierov' však bola očividná a už sa len netrpezlivo čakalo na rozhodujúci gól. Nestrelili ho v šanciach v 60. minúte Kytnár, ani Handlovský, Zuzin, nepadol ani v predĺžení pri dvojminútovej presilovke Zvolena štyroch na troch, až napokon všetko vyriešil v samostatných nájazdoch v ôsmej sérii Kytnár.