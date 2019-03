Detva sa postarala o prekvapenie. Uspela v Bystrici a vyrovnala stav série

O víťazstvo hokejistov spod Poľany sa postarala najmä nezastaviteľná dvojica Murček – Ščurko.

10. mar 2019 o 20:54

HC'05 iClinic B. Bystrica – HC 07 Detva 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Góly: 16. Lamper (T. Surový, Kubka), 52. Bartánus (K. Sloboda, T. Surový) – 9. Ščurko (Murček, Puliš), 34. Ščurko (Murček, Martin Chovan), 47. Puliš (Murček), 60. Král (Tibenský). Rozhodovali: Fridrich, P. Jonák – Výleta, Bogdaň, vylúčení: 4:7 na 2 min, navyše Sládok (Detva) 10 minút za zhodenie rukavíc, presilovky 1:1, oslabenia 0:0, 2476 divákov. Stav série 1:1.

B. Bystrica: Williams – Kubka, Ďatelinka, Southorn, Mihálik, K. Sloboda, Nemčík, Biro - Lamper, T. Surový, Šoltés - Asselin, Faille, Selleck – M. Lunter, A. Šťastný, Bartánus - Koper, Zigo, Matoušek – od 50. min Češík

Detva: R. Petrík – Martin Chovan, Betker, Golian, Sládok, F. Fekiač, Kuklev, Gachulinec, D. Jendroľ – Puliš, Murček, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, R. Gašpar – Král, McLean, Tibenský – Török, Matúš Chovan, Martin Ďaloga

V prvej tretine oba tímy najprv nevyužili presilovky, najbližšie ku gólu mal domáci Lunter. Do vedenia išla Detva v deviatej minúte. Po vyhratom buly Murček posunul puk pred bránku, kde bol nepokrytý Ščurko. Ten predviedol pekný bekhendový blafák. Bystrica mohla vyrovnať v ďalšej početnej výhode, trikrát zakončil pohotový Lunter, no ani z dvoch metrov nepokoril výborného Petríka. Hostia mohli viesť aj 0:2. Tiež mali šance v presilovke, Ščurko sa nepresadil zblízka a voľný V. Fekiač trestuhodne prestrelil bránku. Majster napokon dosiahol vytúžený gól v šestnástej minúte. Lamper tvrdo vypálil z pravej strany, a to až tak, že fľaša brankára putovala do rohu ihriska – 1:1.

Na začiatku stredného dejstva mali príležitosti domáci hokejisti. Zaujal prienik Luntera, ale pri pravej žrdi neskóroval. Potom to v presilovke skúšali Šoltés a Surový, Petrík bol proti. Detvania hrozili z brejkov, po jednom z nich spálil tutovku Gašpar. Najväčšiu šancu však mali Banskobystričania v 31. minúte. Šoltés strieľal z medzikružia, no Petrík ležiac na ľade predviedol neuveriteľný zákrok lapačkou. Nakopol tým spoluhráčov, ktorí sa presadili v presilovke. Od modrej vystrelil Martin Chovan, Murček tečoval puk do žŕdky, no z následnej dorážky ho napokon poslal za Williamsa Ščurko – 1:2. Hokejisti spod Urpína museli prepnúť na vyššie obrátky, čo sa aj udialo, no v početnej výhode pohorela na brankárovi kompletná zámorská trojica Faille, Selleck a Asselin. Posledne spomínaný netrafil ani poloprázdnu svätyňu súpera.

V záverečnej tretine mali domáci prevahu, ale nevypracovali si vyložené šance. Na opačnej strane tak udreli hostia. Po výbornej práci Murčeka s pukom a jeho prihrávke sa rútil sám na Williamsa Puliš a v 47. minúte potvrdil kanonierske schopnosti – 1:3. Úradujúci majster musel už túto hrozbu brať vážne. Surový sa ešte nepresadil zoči – voči Petríkovi, ale ten napokon kapituloval po delovke Bartánusa z kruhu v presilovke – 2:3. Záver bol tak poriadne dramatický. Štvrtý gól Detvy mal najprv na hokejke Žilka, netrafil ľavý horný roh, na opačnej strane to v tlaku skúšal Bartánus. Bystrica už nemala čo stratiť, odvolala na konci duelu brankára, no v šestici nevyrovnala. Puk medzi opustené žrde dostal hosťujúci Král a poistil tak nečakané víťazstvo hostí.