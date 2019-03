Úspešný vstup HKM do štvrťfinálovej série proti Budapešti. Skapski s čistým kontom

Zvolen ustál začiatok, hral dobre v obrane a neinkasoval.

9. mar 2019 o 21:52 TASR

HKM Zvolen - MAC Budapešť 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 10. Petráš (Vandane, Andrisík), 15. Mitchell (Kelemen, Šišovský), 38. Kelemen (Šišovský, Mitchell), 56. M. Halama (Petráš). Rozhodovali D. Konc st., Novák – Smrek, Gajan, vylúčení: 2:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2676 divákov. Stav série 1:0.

HKM Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Hraško, Vandane, Drgoň, Ulrych, Růžička, Zeleňák – Vandas, Kytnár, Handlovský – Šišovský, Mich. Chovan, Obdržálek – Zuzin, Mitchell, Kelemen – S. Petráš, M. Halama, Andrisík

MAC Budapešť: Bálizs – Macaulay, Pozsgai, Negrin, Dudás, Burt, Vokla, Garát – Bodó, Langkow, Orbán – Dansereau, Brown, Klempa –Terbócs, Majoross, Pápa – Odnoga, Kreisz, Szigeti – K. Nagy

Obe mužstvá začali zostra, no aj bolestivo, keď Hraško napálil od modrej do Kytnára. Prvú šancu mal v 2. minúte hosťujúci Negrin, no Skapski s istotou zasiahol. Vysoký favorit spod Pustého hradu si trvalejší tlak nevynútil, aj keď Obdržálek pri presnejšom zamierení mohol v 5. minúte otvoriť skóre. Aj Vandasova bomba v 7. minúte mala dobrý, no menej presný smer. Domáci sa pri prechode do útoku dosť zamotávali v nepresnostiach, v útoku to bolo skôr o náhode, ako v 9. minúte, keď Kelemen v dobrej pozícii napálil len do brániaceho hráča. V 10. minúte brankár Bálizs zle odohral puk, nasledovala slabšia strela Vandana, no o to lepší teč Petráša, ktorý otvoril skóre. V 15. minúte už viedli domáci o dva góly, po strele Kelemena sa v dorážke presadil Mitchell.

V 24. minúte bol blízko k ďalšiemu gólu úplne voľný Šišovský, strelu však poslal mimo bránku. Aj v 32. minúte po peknej kombinácii a strele Petráša mal hosťujúci brankár čo robiť, aby zachránil pohromu, rovnako spoľahlivo zakročil po strele Zuzina o minútu neskôr a pri Kelemenovej šanci v 38. minúte. Maďari sa len ťažko dostávali do zakončenia a keď sa k nemu predsa len dostal v 29. min Dudás, nemal presnú mušku. Po zmätkoch v obrane hostí a nešťastnom odkopnutí puku Negrina zvýšil skóre v 38. minúte Kelemen a domáci už mohli zápas pokojne dohrať.

V tretej tretine mal v 42. minúte dobrú možnosť zápas zdramatizovať Dansereau, Skapski však schoval puk spoľahlivo do lapačky. Neprekonal ho ani Orbán v 51. minúte pri asi najväčšej šanci hosťujúceho tímu. Jasné víťazstvo Zvolenčanov spečatil v 56. minúte M. Halama po tom, čo vyrazenú strelu Petráša poslal pohotovo do siete.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Je to prvý zápas. Začiatok bol taký, aký sme čakali. My sme dlhšie nehrali, takže Budapešť nás prvých sedem minút zatlačila. Bolo to tým, že oni hrali a my sme oddychovali. Začiatok sme však ustáli a po našom góle sme už hrali svoju hru. Najmä v obrane sme predviedli dobrý výkon. Súpera sme nepustili k nejakým šanciam, hoci hrozil z protiútokov, ale na ne sme si dali pozor. Som rád, že sme zvládli toto prvé stretnutie, chceme samozrejme zvládnuť aj tie ďalšie.“

Gergely Majoross, tréner Budapešti: „Zrejme to nie je séria, v ktorej budeme schopní si každý zápas vytvoriť 25 šancí. Musíme však nájsť spôsob, ako dať gól aj z tých 12-tich. Iba tak sme dnes mohli uspieť. Určite to bol dôležitý prvý zápas. Zajtra sa musíme zlepšiť, aby sme mohli byť úspešní.“