O všetkom rozhodla druhá tretina: Detva v prvom zápase nestrelila majstrovi ani gól

Krok s favoritom držali Podpoľanci len v prvej tretine.

9. mar 2019 o 21:38 TASR

HC'05 iClinic B. Bystrica – HC 07 Detva 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Góly: 23. Zigo (Matoušek, Koper), 25. K. Sloboda (Bartánus), 33. M. Lunter (Selleck, Asselin), 38. Zigo (Koper, Matoušek), 54. Faille (Selleck, Asselin). Rozhodovali Snášel, Müllner – Šefčík, Stanzel, vylúčení: 3:7, navyše: Matoušek (Banská Bystrica) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky 3:0, oslabenia 0:0, 2527 divákov. Stav série: 1:0

B. Bystrica: Williams – Kubka, Ďatelinka, Nemčík, K. Sloboda, Mihálik, Southorn, Glenn - Lamper, T. Surový, Šoltés - Bartánus, A. Šťastný, M. Lunter – Asselin, Faille, Selleck - Koper, Zigo, Matoušek – od 41. Češík

Detva: R. Petrík – Betker, Martin Chovan, Golian, Sládok, F. Fekiač, Kuklev, Gachulinec, D. Jendroľ – R. Gašpar, Murček, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Hodgson – Tibenský, McLean, Král – Török, Matúš Chovan, Martin Ďaloga

Detva mohla ísť už v dvanástej sekunde do vedenia, keď Ščurko z ľavej strany dobre preveril v bránke Williamsa. Následne hostia nevyužili presilovku, rovnakú šancu dostali i domáci, no ani oni nezmenili skóre. Chýbali šance, za zmienku stáli pokusy Matouška, Ziga a Lampera od dvanástej do štrnástej minúty, keď si majster vypracoval tlak. Na opačnej strane to vyskúšal neskôr Török, ale najväčšiu šancu mal v presilovke domáci Šťastný. Zblízka voľný však neprepasíroval puk za Petríka.

Úplne iný priebeh mala druhá tretina. V nej najprv Sloboda poslal puk do prázdnej bránky, v poslednej chvíli ho dokázal zastaviť obranca Chovan. V 23. minúte však Matoušek spoza zadného mantinelu našiel pred bránkou voľného Ziga a jeho parádna kľučka platila na brankára Detvy – 1:0. Vedenie mohli navýšiť z prečíslenia Surový s Lamperom a v presilovke mal tri gólové šance Faille, proti bol skvelý Petrík. V početnej výhode napokon platila strela Slobodu od modrej a bolo 2:0. Potom Asselina parádne vychytal brankár hostí, nevyzrel na neho ani Surový, ale v ďalšej presilovke po dobrej práci Luntera a strele Asselina sa z dorážky presadil Lunter. Bystrica teda išla do trojgólového vedenia a bola pri chuti. V 38. minúte Zigo z pravého kruhu vymietol šibenicu svätyne súpera a uzavrel stredné dejstvo na 4:0. Hostia si v ňom prehrali zápas.

Na začiatku tretej tretiny mala Detva presilovku a v nej úradovala lapačka Williamsa po peknej strele Krála. V hre piatich proti piatim už dominovali domáci. Selleck zazvonil od mantinelu na konštrukcii prázdnej bránky a smoliar zápasu Asselin v ďalšej tutovke vyhorel na inak výbornom brankárovi 'medveďov'. Neujala sa ani dobrá strela Surového a v početnej výhode neslávila úspech ani aktivita Luntera. Na opačnej strane sa znenazdajky ocitol v šanci v oslabení Ščurko, no puk preletel nad hornú žŕdku. Hosťom snahu uprieť nemožno, ale viac šancí mali s chuťou hrajúci hokejisti spod Urpína, hlavne Surový, Šoltés či Bartánus. Napokon posledný piaty gól po vyšachovaní celej obrany dal do odkrytej bránky v presilovke Faille za asistencie svojich zámorských kolegov.

Hlasy po zápase

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: „Koncentrovali sme sa dnes na to, aby sme hrali jednoducho, do tela, čo sa nám aj podarilo. Hlavne v druhej tretine sme to zúročili, dali sme v nej štyri góly, no ešte veľa šancí sme nevyužili. Podali sme dobrý výkon, chceme hrať aj v ďalších zápasoch tak ako dnes. Nesmieme Detvu zobrať na ľahkú váhu. Dobre hrala posledných 15 zápasov. S nami to bolo tiež vo vzájomných dueloch tejto sezóny tesné. Takže sa musíme sústrediť na každý jeden zápas s nimi a hrať rovnako ako v tomto prvom.“

Tomáš Zigo, autor dvoch gólov Banskej Bystrice: „Prvá tretina bola ťažká, v druhej sme už dali góly, čo nám pomohlo. Hostia nás však miestami dokázali pritlačiť, musíme si na to dávať pozor. Prvú tretinu sme nehrali podľa predstáv, no napokon sme sa rozbehli a verím, že v tom budeme pokračovať aj naďalej.“

Josef Turek, tréner Detvy: „Prvá tretina bola z našej strany dobrá, no druhá rozhodla o výsledku. Boli sme v nej často vylučovaní a doplatili sme na to. Mohli sme ísť do vedenia, ale nepremenili sme šancu. Desať minút nemôžeme hrať o štyroch. Musíme to stále držať v piatich proti piatim. V tretej tretine sme chceli dať aspoň gól, boli tam nejaké šance, ale nevyužili sme ich. Súper bol dnes oveľa silnejší, to musíme uznať, my sme boli slabší, preto sme prehrali.“