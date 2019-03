Detve narástli pred štvrťfinále krídla, majiteľ klubu hovorí o titule

Hokejistom HC 07 Detva narástli po postupe do štvrťfinále Kaufland play off Tipsport ligy krídla, neľaknú sa ani majstra.

8. mar 2019 o 18:38 TASR

DETVA. Podpoľanci rázne prekročili v predkole neľahkú prekážku z Nových Zámkov a odrazu niet nikoho, ktorý by ich, podľa vyjadrenia prezidenta klubu, mal zastaviť.

Róbert Ľupták, prezident a generálny manažér klubu, prežíval veľkú radosť. „Naplnili sme cieľ, ktorý som si dal pred sezónou, aby sme sa dostali do play off. Je to fantastické, už sa tešíme na ďalšiu výzvu v podobe Banskej Bystrice. Úspech sme oslávili, no nie dlho, hneď sme preladili strunu a sústredíme sa na majstra. Zbrane neskladáme. Sezóna sa pre nás nekončí, chceme ísť ešte ďalej. Naša sila je v dobrom tíme, svoj potenciál ukázal aj v sezóne. Vynasnažíme sa ukázať, že máme aj na také tímy, akými sú Zvolen, či Banská Bystrica.“

Séria s Novými Zámkami bola v mnohom poučná. „Na jednej strane bola vyrovnaná, na druhej sa prejavila naša sebadôvera. Vychádzali sme z brankárskeho postu, z úzadia sme vytiahli Petríka, ktorý nás drží, chytá výborne. Hráči sa vedeli zomknúť, vytvorili štyri kvalitné päťky, dokonca aj piatu, v ktorej hráči čakajú na príležitosť,“ pokračoval Ľupták.

Ľupták: Chceme vyhrať ligu

Detva môže hľadať oporu aj v dvoch víťazných zápasoch, ktoré v základnej časti s Banskou Bystricou dosiahla. „Určite si môžeme veriť,“ vravel Ľupták. „Mňa osobne teší, že sme dostali práve Banskú Bystricu. S prezidentom Jurajom Kovalom sme veľmi dobrí priatelia. Rozhodne to budú vyhecované zápasy, ktoré sa budú niesť v športovom zmysle fair play. My chceme ísť rozhodne ďalej, poviem to tak, chceme vyhrať ligu.“

Turekova práca

Tréner Josef Turek zožal s mužstvom zaslúžené ovocie, no dosť si pretrpel, kým tím postavil na nohy.

„Je pravda, že sme sa proti Novým Zámkom horšie rozbiehali. Nakoniec nám pomohli aj presilovky a na ne sa budeme spoliehať aj vo štvrťfinále. To však nie je všetko, podporiť by nás mala výborná obrana a obetavosť, keď hráči padajú do striel nehľadiac na bolesť. Keď som trénoval Zlín, Chomutov a Třinec, tak som si tento formát play off užil, štadióny sa zapĺňali, bolo to lákavé pre divákov. Nám sa teraz podarilo postúpiť, no nie preto sa za tento formát prihováram. Bolo naozaj ťažké postúpiť, hlavne po psychickej stránke, pomohlo nám buldočia priamočiarosť, hráči hrali na krv, a takto budú nepochybe hrať aj proti Banskej Bystrici.“

Kapitán Sládok

V Detve sa rozšírila eufória, chuť na ďalšie víťazstvá po historickom postupe do štvrťfinále narástla. Hráči však museli veľmi rýchlo utlmiť radosť z postupu. „Všetci sme sa nesmierne tešili, je to veľký úspech pre náš klub,“ povedal kapitán tímu Jozef Sládok.

„Zišla sa výborná partia, aj tréneri, a štvrťfinále sme si zaslúžili. V play off pozícia favorita nemusí byť nápomocná, aj preto si proti Banskej Bystrici trúfame. Veľmi sa na túto sériu tešíme, derby zápasy nepoznajú favorita, aj keď súper bude nepochybne veľký. Určite sa im túto pozíciu bude snažiť sťažiť a navyše, sme vo väčšom hráčskom tempe.“

Brankárska opora Petrík

Brankár Roman Petrík sa stal veľkou oporou a ak aj proti banskobystrickým „baranom“ zatiahne roletu, môže sa stať rozhodujúcim jazýčkom na váhach.

„Proti Novým Zámkom sme nemali čo stratiť, predsa len sme neboli favorit na postup. Sme šťastní, ideme ďalej. Veľmi nám pomáhajú fanúšikovia, sú neskutoční, vkuse nás povzbudzovali a hnali vpred, boli ďalším našim hráčom na ľade. Proti Banskej Bystrici zase nemáme čo stratiť, v každom zápase budeme chcieť prekvapiť a možno pôjdeme aj vyššie.“