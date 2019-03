HKM Zvolen bude stavať na oboch brankároch, dobrej obrane a silnom útoku

Zvolen sa spolieha na charakter, Podkonický očakáva vyrovnané súboje.

8. mar 2019 o 15:13 TASR

ZVOLEN. Nad hokejistami HKM Zvolen sa počas sezóny vznášali neustále veľké ambície. Aj keď niekto mohol zapochybovať v čase krízy, keď mužstvo spod Pustého hradu sa strelecky trápilo a prehrávalo jeden zápas za druhým, momentálne sa opäť o Zvolenčanoch hovorí ako o papierovom finalistovi.

Najprv však treba urobiť víťazné kroky, najskôr vo štvrťfinále play off proti MAC Budapešť.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Výborné štatistiky hokejistov HKM Zvolen v základnej časti

Tréner Zvolena Andrej Podkonický vie, aké mužstvo počas základnej časti modeloval. „Nám bolo úplne jedno, na akého súpera narazíme. Bojovali sme o prvé miesto, prehrali sme si ho v zápasoch s Popradom, Banskou Bystricou, Trenčínom. Škoda, chalani si zaslúžili byť na špici. V sezóne sme podávali veľmi dobré výkony, aj keď sme sa nevyhli výkyvom. Súpera si nevyberáme, ideme do toho s tým, že každého musíme zdolať, aby sme prišli do cieľa.“

Play off je úplne niečo iné

Aká hra sa môže od Zvolena očakávať je zrejmé a Andrej Podkonický ju ešte upresňuje. „Stavať budeme na oboch brankároch, dobrej obrane a silnom útoku. My ten gól vždy dáme a k tomu treba pridať defenzívu s maximálnou sústredenosťou. Play off je úplne niečo iné, bude veľmi vyrovnané, všetky tímy sú kvalitné, nebude to jednoduché.“

Pozor na choroby, aj takúto výstrahu hráči maximálne rešpektujú. „Nabádame chalanov, aby si dávali pozor, aby sa vyhýbali chorým osobám, aj deťom v rodine. Nemáme káder v útoku taký široký, na konci základnej časti sme mali šesť zranených alebo chorých. Nič príjemné, ale aj v Nitre sme napríklad ukázali, a to nás bolo menej, svoju silu.“

Treba hrať na sto percent

Obrovský výkyv v sezóne, na ten radšej zabudnúť. „Najskôr sme nemali šťastie, aj keď sme hrali dobrý hokej, potom sa kríza prehĺbila v ďalších zápasoch, nie a nie aspoň jeden vyhrať. Keby sa to nestalo, boli by sme prví my a nie Banská Bystrica. Je to už za nami, nemyslíme na to, hľadíme dopredu,“ povedal Podkonický.

Ten sa snažil mužstvo navyknúť na jednoduchosť: „Nehráme zložito, každý vie, čo hrať, systém dostali do krvi. Samozrejme, chyby sa robia, bez toho hokej nejestvuje, my sa im musíme vyvarovať. Nič meniť nebudeme, len treba hrať na sto percent.“

Peter Hraško

Skúsený obranca Peter Hraško si pochvaľoval víťazný koniec série v súboji so Žilinou. „Dúfam, že aj v play off bude posledný zápas víťazný,“ odhalil cieľ.

Prečítajte si tiež: Zaujímavá stávka brankára Baroša s kustódom. Kto prehrá, bude platiť halušky

„Súpera si nevyberáme, každého treba prevalcovať. Možno budú rozhodovať tretie, štvrté päťky, naša sila je práve v nich, aj v dobrom kolektíve. Máme silné, technické mužstvo, presilovky by nám tiež mali pomôcť. Psychicky sme na tom dobre, našou výhodou budú aj prvé zápasy doma, možno okrem finále, uvidíme. Na dosah sme mali aj prvé miesto, už na to nemyslíme, akoby začínala pre nás nová sezóna. A síl budeme mať nepochybne dostatok.“

Milan Kytnár

V útoku sa bremeno gólového strelca presunulo aj na Milana Kytnára. „V sezóne to na chvíľu vyzeralo s nami zle, ale z krízy sme sa vyhrabali tímovou hrou. Vedeli sme, že to jednoducho zlomíme a nechýbalo veľa, aby sme skončili prví. V tomto mužstve je obrovská kvalita, žiadne pochybnosti sme nemali, neustále sme tvrdo pracovali. Krátky oddych padol vhod, doliečili sa niektoré zranenia. Spoliehať sa budeme na tímovú hru, s výborným brankárom, pomôcť by nám mala agresivita, výborné korčuľovanie. O nejakom podceňovaní nie je reč, vieme, že nás nič jednoduché nečaká. Len aby sa nám vyhýbali zranenia, v klube sa o nás maximálne starajú.“

Michal Chovan

Kapitán Michal Chovan vyzdvihol najmä charakter mužstva: „Základná časť bola náročná, no zvládli sme ju, aj keď sme chceli byť prví. December nás pripravil o prvú pozíciu, skončili sme druhí, a to tiež nie je zlé. Sme herne silní, aj charakterovo, veríme si, no aj si uvedomujeme, že sme na pol ceste. Kombinačná hra a rýchlosť budú naše najväčšie zbrane, sme ofenzívny tím, to je dobre, pretože play off nevyhrávajú jednotlivci.“