Novinka: Systém prepojí všetky knižnice kraja, kniha doputuje za čitateľom

Systém plánuje kraj zaviesť aj do troch múzeí.

7. mar 2019 o 14:57 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Knižnično-informačný systém, ktorý prepojí všetky krajské knižnice, zavádza Banskobystrický samosprávny kraj. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa krja Marcela Glevická, vďaka novému systému si môžu ľudia objednávať knihy z ktorejkoľvek knižnice v kraji.

„Stačí si knižku online objednať a bude doručená do miestnej knižnice,“ objasnila hovorkyňa s tým, že systém Dawinci zavádzajú vo všetkých šiestich regionálnych knižniciach vo Zvolene, Lučenci, Banskej Bystrici, Kremnici, Veľkom Krtíši a Rimavskej Sobote.



„Systém zohľadňuje požiadavky 21. storočia a čitatelia si budú môcť prehliadať knižničný fond a objednávať aj cez mobil alebo tablet. V tomto roku chceme pokračovať v elektronickom prepájaní knižníc s múzejnými knižnicami a tak poskytnúť návštevníkom kvalitné služby a určitým spôsobom sa otvoriť verejnosti. Plánujeme uvedený systém zaviesť aj do troch múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja,“ povedal vedúci oddelenia kultúry na župnom prade Peter Černek.



Systém Dawinci čitateľom prináša lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh, prístup ku knihám v knižniciach v rôznych okresoch a tiež uľahčí prácu knihovníkom. Regionálne je prepojený medzi všetkými knižnicami, teda napríklad ak knižku čitatelia nenájdu v knižnici v Rimavskej Sobote, ale bude dostupná v knižnici v Banskej Bystrici, môžu požiadať knižnicu, aby im knihu doručila do Rimavskej Soboty.

Úrad BBSK investoval do nového knižnično-informačného systému 67-tisíc eur a na nákup kníh v tomto roku vyčlenil 42-tisíc eur.