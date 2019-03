Historický postup Detvy do štvrťfinále play off, vyzve majstra z Bystrice

Detva prvýkrát v klubovej histórii postúpila do play off a vo štvrťfinále si zahrá s víťazom základnej časti Banskou Bystricou.

5. mar 2019 o 21:01 TASR

HC 07 Detva - HC Nové Zámky 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Góly: 45. Král (Tibenský), 51. Murček (Mar. Chovan, Puliš) - 33. Pospíšil (Zbořil, Ordzovenský). Rozhodovali: Goga, Satno - Jobbágy, Frimmel, vylúčení: 6:6 na 2 min, navyše: Pospíšil 10 min za úder do hlavy a krku, Bajtek za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 911 divákov.

Detva: Petrík – Betker, Mar. Chovan, Sládok, Golian, Kuklev, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec – Puliš, Murček, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Hodgson – Tibenský, McLean, Král – Török, Mat. Chovan, Ďaloga

Nové Zámky: Kristín – Kudla, Andersons, Zaťko, Hain, Hatala, Ordzovenský, Novák, Dundáček – Bajtek, Urban, Štrauch – Rogoň, Zbořil, Jakúbek – Pospíšil, Hruška, Šimun – Ondrušek, Fábry, Nejezchleb

Úvodná tretina bola mimoriadne vyrovnaná a nervózna, čo vyústilo do množstva vylúčení. Hneď v 2. minúte si domáci zahrali presilovú hru, ale nedokázali si vytvoriť lepšiu gólovú príležitosť. Prvú strelu na Petríka vyslal v 4. minúte Ordzovenský. V 6. minúte mal gól na hokejke Murček, ktorý pálil z prvej priamo pred Kristínom, no trafil len jedného z brániacich hráčov. Ďalšiu nebezpečnú strelu vyslal v 9. minúte kapitán hostí Zbořil, ani tentokrát pozorného Petríka neprekonal. Obrovskú príležitosť dostať sa do vedenia mali domáci v 12. minúte, no Žilka puk do bránky cez ležiaceho Kristína nedotlačil. V 16. minúte Detvania nevyužili početnú výhodu. Naopak, hostia počas oslabenia niekoľkokrát pohrozili, avšak bez gólového efektu.

Novozámčania si v druhom dejstve postupne získavali prevahu a dostávali domácich pod tlak. Obrovskej chyby sa v 23. minúte dopustil v obrane Kudla a Puliš sa ocitol sám pred Kristínom, no neprekonal ho. V 30. minúte prihral Ščurko v prečíslení na pravú stranu a Puliš prestrelil odkrytú bránku hostí. V 31. minúte daroval domáci kapitán súperom početnú výhodu, keď v rohu krosčekom poslal k ľadu Jakúbeka. V presilovke našiel Zbořil krížnou prihrávkou nikým nebráneného Pospíšila a ten z prvej trafil do pravého rohu Petríkovej bránky - 1:0. Vyrovnanie mal na hokejke Ďaloga, no v 37. minúte trafil len dobre postaveného Kristína. Dve minúty pred koncom tretiny mohol vyrovnať Ščurko, ktorý pálil od ľavého kruhu, no puk sa zastavil na bránkovej čiare. Vyrovnanie domácim nepriniesla ani presilová hra v 39. minúte.

Úvod tretej tretiny mohol priniesť vyrovnanie, ale rozhodcovia neuznali pre postavenie hráča v bránkovisku. Detvania aj naďalej dostávali súpera pod tlak a v 45. minúte sa im to aj vyplatilo, keď sa o vyrovnanie postaral Král. V oslabení mohol poslať Detvu do vedenia Ščurko, ale tiesnený nedokázal dotlačiť puk za Kristína. V 51. minúte nahodil puk od modrej čiary Martin Chovan, Murček ho šikovne tečoval a poslal Detvu do vedenia - 2:1. Hostia si vytvorili viacero dobrých príležitostí pri vylúčení Ščurka, ale Petrík v bránke čaroval. Domáci naďalej pokračovali v útočnej aktivite a neumožnili hosťom vytvárať si lepšie príležitosti. V 58. minúte Zbořil vystrelil pomedzi nohy Petríka, ale ten jeho pokus hokejkou vyrazil. V závere sa hostia pokúšali vyrovnať hrou bez brankára, no Detva si záver tretiny ustrážila a tešila sa tak z postupu.