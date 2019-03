Po dva góly strelili Puliš a Ščurko. Detva má proti Novým Zámkom mečbal

Kvalifikácia play off sa mierne začína nakláňať na stranu Detvy, v treťom zápase doma zdolala svojho súpera.

4. mar 2019 o 21:18 TASR

HC 07 Detva - Nové Zámky 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Góly: 21. Puliš (Murček), 40. Ščurko (Puliš, Mar. Chovan), 47. Ščurko (Betker), 60. Puliš - 17. Urban (Bajtek, Kudla), 49. Šimun (Hatala, Hruška). Rozhodovali: Müllner, Stano - Konc ml., Šefčík, vylúčení: 6:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 753 divákov. Stav série 2:1.

HC 07 Detva: Petrík – Betker, Chovan, Sládok, Golian, Kuklev, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec – Puliš, Murček, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Hodgson – Tibenský, McLean, Král – Török, Mat. Chovan, Ďaloga

Nové Zámky: Košarišťan – Andersons, Kudla, Hain, Zaťko, Ordzovenský, Hatala, Dundáček, Novák – Bajtek, Urban, Štrauch – Rogoň, Zbořil, Jakúbek – Pospíšil, Hruška, Šimun – Ondrušek, Fábry, Nejezchleb

Od začiatku sa hral vyrovnaný hokej, ale úvod tretiny patril Detve. V druhej minúte daroval Pospíšil domácim početnú výhodu. Detvania sa na viac ako minútu usadili v útočnom pásme, ale nedokázali si vypracovať lepšiu gólovú príležitosť. Prvú väčšiu šancu hostí mal na hokejke v 6. minúte Zbořil, ktorý sa ocitol priamo pred Petríkom, ale s jeho strelou si domáci brankár poradil. Ďalšiu v 9. minúte nepremenil Bajtek, ktorý tečoval prudkú strelu od modrej čiary, no puk tesne minul bránku. V 12. minúte oslabil Detvu kapitán Sládok. Hostia si vytvorili obrovský tlak, Petrík sa viackrát vyznamenal vynikajúcimi zákrokmi. V 17. minúte si od polovice klziska potiahol puk Kudla, posunul ho pred bránku na Bajteka, ten namiesto strely zvolil krížnu prihrávku na Urbana a dvojmetrový útočník bez prípravy usmernil puk za chrbát Petríka - 1:0.

Úvod druhej časti patril opäť domácim. V 28. sekunde na seba Murček stiahol oboch obrancov, prihrávkou našiel Puliša a ten strelou do ľavého horného rohu prekonal Košarišťana - 1:1. V 25. minúte získali domáci početnú výhodu po chybe pri striedaní Nových Zámkov. Domáci si opäť vytvorili mohutný tlak, z ktorého sa súperi nevedeli vymaniť celé dve minúty. V 32. minúte sa mohli hostia dostať do vedenia, keď Zbořil unikol domácim obrancom a dostal sa do samostatného nájazdu, ale pozorného Petríka neprekonal. V závere tretiny Detvania získali početnú výhodu po faule Ondrušeka. Puliš potiahol puk pri pravom mantineli, našiel Ščurka, ten oklamal pohybom Košarišťana a popri ľavej žŕdke poslal Detvu do vedenia 2:1.

Úvod tretej tretiny bol poznačený vylúčeniami na oboch stranách, ale ani jeden z tímov sa nedokázal presadiť. V 46. minúte si Detva opäť zahrala presilovú hru, ktorá trvala len 11 sekúnd, po prihrávke Betkera sa presadil strelou po ľade Ščurko - 3:1. V 49. minúte nahodil Hatala puk pred detviansku bránku, kde ho tečoval Šimun a pomedzi Petríkove betóny znížil na 2:3. Príležitosť na vyrovnanie mali hostia v 56. minúte po vylúčení Krála. Najväčšiu šancu v tejto presilovej hre si ale vybojovali domáci, ktorí sa dostali do prečíslenia, Török však zblízka tesne minul. Hostia sa o vyrovnanie pokúšali pri hre bez brankára, to sa im však nepodarilo a definitívne víťazstvo Detvy poistil v 60. minúte gólom do prázdnej bránky Puliš.