Odborári zo zvolenského Continentalu hrozia ostrým štrajkom

Odbory vyhlásili štrajkovú pohotovosť, prioritne žiadajú vyššie mzdy.

6. mar 2019 o 13:18 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Zamestnanci zvolenskej firmy Continental, ktorá sa špecializuje na výrobu brzdových strmeňov, nevylučujú, že pristúpia k štrajku. Dôvodom je podľa nich od leta trvajúce vyjednávanie novej kolektívnej zmluvy.

Platnosť starej sa skončila posledným dňom minulého roku, napokon ju v závode predĺžili do 31. marca.

Odborári zo Základnej organizácie OZ KOVO Continental Zvolen požadujú prioritne vyššie mzdy. „Naša požiadavka bola navýšiť mesačné tarifné mzdy výrobným zamestnancom o 100 eur a tri percentá previesť do variabilnej zložky mzdy,“ povedal predseda tamojších odborov Marián Tuhársky. Nevýrobným zamestnancom chcú zvýšiť tarifné mzdy o 10 percent.

Žiadajú zvýšiť aj odstupné pri skončení pracovného pomeru nad rámec Zákonníka práce, zjednotiť pracovný čas pre všetkých zamestnancov na 37,5 hod. týždenne, zaviesť dodatkovú dovolenku už po odpracovaní prvého roku či zvýšiť mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu.

„V závode pracuje okolo 1300 zamestnancov, z nich približne 800 vo výrobe. Priemerná tarifná mzda výrobných zamestnancov je tu 895 eur a nevýrobných 1470 eur,“ ozrejmil Tuhársky s tým, že odbory s aktuálnymi požiadavkami podporujú dve tretiny ľudí.

Zamestnávateľ im výraznejšie navýšenie tarifných miezd odmietol, s jeho ponukou nesúhlasili.

Predseda Základnej organizácie OZ KOVO Continental Zvolen Marián Tuhársky. (zdroj: TASR/Dušan Hein)

Nedohodli sa na termíne

Po deviatich kolách kolektívnych rokovaní v závere januára poslali zástupcovia odborov žiadosť na ministerstvo práce o pridelenie sprostredkovateľa.

„Po dvoch stretnutiach mala sprostredkovateľka pripraviť pre obe strany vlastný návrh, keďže vzájomná dohoda sa javila ako nereálna,“ vysvetlil.

Jej výsledný návrh ponúkal, okrem iných bodov, navýšenie taríf pre nevýrobných zamestnancov o 78 eur a pre výrobných o 54 eur.

Zamestnanci návrh neprijali. Odbory minulý týždeň vyhlásili štrajkovú pohotovosť.

Napokon však pristúpili na návrh sprostredkovateľky, ktorá odporúča zvýšiť tarifnú mzdu výrobných zamestnancov o 54 eur a vyplácať im k tomu individuálnu zložku mzdy v priemere 22 eur na zamestnanca a nevýrobným zamestnancom zvýšiť tarifné mzdy o 78 eur.

Zamestnávateľ podľa odborárov akceptuje zvýšenie miezd pre nevýrobných aj výrobných zamestnancov- pri nich aj s individuálnym doplatkom, chce však, aby platilo len od februára tohto roku. Odbory trvajú na spätnom doplatení od januára.

Rozhodnúť majú zamestnanci

Oddnes majú zamestnanci hlasovaním rozhodnúť o aktuálnom návrhu zamestnávateľa, ktoré podľa Tuhárskeho pri 4-zmennej prevádzke potrvá pár dní. Výsledky rozhodnutia očakávajú v pondelok.

Ak zamestnanci budú s návrhom súhlasiť, odborári pristúpia k dohode a podpisu kolektívnej zmluvy. Ak nie, vyhlásia 24-hodinový „okupačný“ štrajk, pri ktorom plánujú blokovať nákladné vchody do firmy, aby sa z nej nemohol tovar vyvážať a ani sa tam nič nemohlo doviezť.

„Niektorí by to už chceli mať za sebou, ukončiť to, aby vedeli, aké majú istoty a mohli v pokoji pracovať. Závod expanduje, stavajú sa moderné automatické sklady, pribúdajú výrobné haly, v ktorých sa budú montovať nové linky. Závod sa rozširuje a zamestnanci sa pýtajú, na to peniaze sú a na mzdy nie?“ reagoval pre TASR Tuhársky.

O stanovisko sme požiadali aj vedenie zvolenskej spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia. Prisľúbila, že sa vyjadrí. Doplníme ho hneď, keď ho budeme mať k dispozícii.