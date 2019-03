Detva v historicky prvom zápase play off nestačila na Nové Zámky

Domáce Nové Zámky sa ujali vedenia 1:0, séria pokračuje už v sobotu druhým zápasom.

1. mar 2019 o 21:19 TASR

MHC Nové Zámky - HC 07 Detva 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Góly: 36. Pospíšil (Hruška, Ordzovenský), 37. Šimun (Pospíšil, Zbořil), 48. Hruška (Kudla, Pospíšil), 50. Zbořil (Jakúbek, Kudla) - 13. Fekiač (Ďaloga, Surový), 49. Král (z trestného strieľania), Rozhodovali: Stano, Novák, Výleta, Šefčík, vylúčení: 3:8 na 2 min, navyše Betker (Detva) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 623 divákov. Stav série: 1:0

Nové Zámky: Kristín – Kudla, Andersons, Zaťko, Hain, Hatala, Ordzovenský, Novák, Dundáček – Štrauch, Urban, Bajtek – Jakúbek, Zbořil, Ručkay – Šimun, Hruška, Pospíšil – Rogoň, Fábry, Ondrušek

HC 07 Detva: Petrík – Chovan, Betker, Golian, Sládok, F. Fekiač, Kuklev, Gachulinec, Jendroľ – Ščurko, Murček, Puliš – Hodgson, V. Fekiač, Žilka – Král, McLean, Tibenský – Ďaloga, Surový, Török

Prečítajte si tiež: Detva si verí. Na Zámky bude určite platiť jednoduchá taktika, tvrdí Tibenský

Už po necelých dvoch minútach dostali domáci možnosť hrať presilovú hru, počas ktorej sa nebezpečnou strelou k vzdialenejšej žrdi prezentoval navrátilec Pospíšil. Jeho pokus však, rovnako ako ten Šimunov, úvodný gól nepriniesol. V siedmej minúte už dvíhal ruky nad hlavu Rogoň, no hosťom sa podarilo v poslednej chvíli upratať puk do bezpečia. Na druhej strane sa vo veľkej príležitosti ocitol Ščurko, ale nedokázal zasunúť puk za ležiaceho Kristína. Ako prví nakoniec udreli Detvanci. Po ľavom krídle sa v útočnej tretine predral Fekiač a zblízka poslal puk do bránky.

Aj úvodné minúty druhej tretiny sa niesli hlavne v réžii domácich, ktorí však zo svojich príležitostí gól nevyťažili. Blízko k tomu mali Ručkay s Jakúbekom, no druhý menovaný poslal puk z prvej mimo Petríkovej brány. Ani po polovici duelu nevedeli domáci prelomiť streleckú nemohúcnosť trvajúcu už niekoľko zápasov. Dočkali sa až v 36. minúte. V strednom pásme prihral Hruška Pospíšilovi, ktorý sa sám zoči-voči Petríkovi nemýlil. Vzápätí získali domáci možnosť hrať presilovku o dvoch hráčov a po chvíli ju aj využili. Puk po Pospíšilovej prihrávke spoza brány poslal nekompromisne do siete Šimun.

Aj v treťom dejstve získali domáci možnosť hrať presilovku o dvoch hráčov, keď na trestnej lavici sedelo detvianske duo Král – Žilka. Po 64 sekundách ju aj využili. Po Kudlovej krížnej prihrávke naprieč útočným pásmom zavesil puk do siete Hruška. O necelú minútu neskôr sa po faule dostal hosťujúci Král k trestnému strieľaniu, z ktorého poslal puk pod hornú žrď Kristínovej brány. O góle však musel rozhodnúť videorozhodca. Domáci sa ale opäť dostali do dvojgólového vedenia. Presnú Kudlovu prihrávku elegantne zasunul za Petríka Zbořil. Do konca stretnutia už žiadny gól nepadol a tak sa vedenia v sérii ujali Novozámčania.

Hlasy trénerov

Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: „Mali sme veľmi dobrý začiatok. V prvých siedmich minútach sme mali tri čisté šance, ktoré sme však nepremenili. Súper dal gól, ale nevedeli sme dať gól aj napriek tomu, že sme mali dobrý pohyb. Až na konci druhej tretiny sme prelomili streleckú smolu a dali sme góly. V druhej polovici zápasu sme boli lepší. Chcel by som Detvu pochváliť, hrala veľmi húževnato. Dobre korčuľovali. Toto víťazstvo sa ľahko nerodilo. Sme radi, že sme pretrhli streleckú smolu. Som rád, že vedieme 1:0, no ešte sme len na začiatku.“

Josef Turek, tréner Detvy: „Prvá tretina nám vyšla. Ustáli sme množstvo súperových šancí, no výborne chytal brankár Petrík. Neskôr sme nenastrelili puk do útočného pásma, súper nám ho zobral, vyrovnal na 1:1 a vzápätí dal gól na 2:1. To bol zlom v zápase. Navyše, mali sme 16 minút vylúčení, to je skoro jedna tretina. To rozhodlo o výsledku. Inak si myslím, že sme nehrali zlý zápas. Mali sme viacero gólových príležitostí, ktoré však gólman domácich vychytal. Párkrát sme mali pred sebou aj prázdnu bránu, ale nevyužili sme to. Bohužiaľ, to sme mali premeniť. Nedali sme a vďaka tomu sme zápas stratili. Hlavná chyba však bola v príliš častých vylúčeniach.“