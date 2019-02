Zvolen v závere základnej časti rozdrvil Žilinu a končí druhý

V prvom kole play-off by mali Zvolenčania naraziť na víťaza predkola, ktorý vzíde z dvojice Nové Zámky – Detva.

26. feb 2019 o 20:22 TASR

HKM Zvolen - MsHK Žilina 8:3 (1:1, 3:2, 4:0)

Góly: 13. Petráš (Kelemen, Mitchell), 33. Chovan ((Mitchell), 34. Vandane (Chovan, Mitchell), 38. Zeleňák, 48. Hraško (Zeleňák, Pöyhönen), 52. Mitchell (Chovan), 54. Kytnár (Handlovský, Fraser), 59. Petráš (Hraško, Kelemen) - 8. Hvila (Beránek, Podešva), 30. Podešva (Hvila, Piegl), 34. Jenčík. Rozhodovali Goga, Soós - Šefčík, Pálkövi, vylúčení 4:5, presilovky 1:0, v oslabení 0:0, 1307 divákov.

HKM Zvolen: Tomek - Vandane, Fraser, Hraško, Zeleňák, Ulrych, Drgoň, Chlepčok - Zuzin, Kytnár, Handlovský - Vandas, Michal Chovan, Pöyhönen - Kelemen, Mitchell, Petráš - Růžička, M. Halama, Andrisík

MsHK DOXXbet Žilina: Mikoláš - Jankovič, Dubeň, Bagin, Piegl, Turian, Dlugoš, Marek Hudec - Milý, J. Ručkay, Bárta - Beránek, Podešva, Hvila - Rehák, Surovka, Jenčík - Hrazdíra, Ondruš, Hryzák – Pjatak

Domáci potrebovali potvrdiť druhú priečku v tabuľke a na to museli zvíťaziť. Spočiatku im však hostia, ktorí zabojujú o účasť v Tipsport lige v baráži, narobili nečakané problémy. Dokonca sa v 8. min ujali aj vedenia, keď Hvila z vrcholu ľavého kruhu trafil presne k žŕdke. Domáci, ktorých silu zoslabila značná maródka, si na odpoveď počkali do 13. min, z chvíľkového veľkého tlaku sa pred bránkou presadil Petráš. Žilinčania občas nepríjemne dotierali, v 11. min zaujala dorážka Hvilu, v 16. min zasa Ondruš mohol potrestať hrúbku Vandana. Domácich zasa mohli mrzieť príležitosti Vandasa v 5. min so strelou vedľa, v 13. min Mitchella a v 20. min tesne pred klaksónom Kytnára.

V druhej tretine išli hostia až dvakrát do vedenia. V 30. min Podešva využil krížnu nahrávku od Hvilu a pomedzi betóny prekonal Tomeka. O tri minúty neskôr vyrovnal Chovan, keď učebnicovo po kľučke najmieril bekhendom pod žŕdku. V 34. min brankár Tomek tak nešťastne rozohral puk, že nabil Jenčíkovi na gól do prázdnej bránky a o 33 sekúnd neskôr Vandane prudkým forhendom prekonal Mikoláša ponad jeho lapačku. Prvýkrát sa Zvolenčania ujali vedenia v 38. min vďaka pomerne šťastnému gólu Zeleňáka po strele od modrej.

V tretej tretine sa snažili domáci streliť čo najskôr gól a upokojiť priebeh, čo sa im napokon podarilo v 48. min kurióznym spôsobom. Obranca Hraško bol len tesne za červenou čiarou, keď vystrelil, brankár Mikoláš zabalancoval a puk prekvapujúco skončil v sieti. Z dvojgólového náskoku si už 'rytieri' nenechali ukrojiť, ba dokonca ho aj rapídne zvýšili, v 52. min vďaka Mitchellovi po vyrazenom puku do prázdnej bránky a v 54. min zásluhou Kytnára po spolupráci s Handlovským. Vysoké víťazstvo spečatil v presilovke v 59. min Petráš po tečovanej strele Hraška.

Hlasy po zápase

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Som veľmi rád, že sme zvládli tento ťažký zápas, určite dve tretiny konečnému výsledku nenasvedčovali. My sme sa veľmi trápili, hrali nervózne, hlavne u nás v pásme, odhadzovali sme zbytočne puky, zmätkovali sme, dostávali góly. Našťastie sme vyrovnali rýchlo na 3:3, a potom sme už hru ovládli. Chcem poďakovať hráčom za výbornú základnú časť a ideme ďalej.“

Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny: „Dve tretiny sme podávali veľmi dobrý výkon, potrápili sme silný Zvolen, darila sa nám hra smerom dopredu. Tretia tretina bola poznačená našimi výpadkami v koncentrácii, dostali sme góly, ktoré by sme nemali dostávať. Myslím si, že výsledok je pre nás krutý, musíme však cezeň prejsť.“

Peter Hraško, obranca Zvolena: „Vyhrali sme, to je hlavné, teší nás, že sme končili druhí v tabuľke. Výsledok bol pre nás veľmi priaznivý, vďaka tretej tretine. Ja som strelil kuriózny gól, vyhralo sa buly, najskôr som chcel puk len tak nahodiť, no trochu som periférne videl, že brankár na to čaká, tak som to skúsil do protismeru a on sa pošmykol. Je mi ho ľúto, ale nič sa nedá robiť, aj také góly padajú.“