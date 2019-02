V kvalitnom zápase Zvolen v oklieštenej zostave nestačil na Nitru

Rozhodujúca pre vývoj duelu bola druhá tretina, v ktorej Nitrania strelili tri góly.

24. feb 2019 o 19:56 TASR

HK Nitra – HKM Zvolen 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Góly: 23. Kerbašian (Lantoši, McCormack), 28. Rapáč (Bortňák, Buček), 37. Morrison, 60. Rapáč - 19. Kytnár (Chovan), 43. Handlovský (Chovan, Drgoň). Rozhodovali: Štefik, Babic - Kollár, Vincze (Maď.), vylúčení na 2 min.: 5:6, navyše: Morrison 10. min za bitku - Pöyhönen 10 min. za bitku, presilovky: 1:2, oslabenia: 1:0, 2495 divákov.

Nitra: Hanuljak - Mezei, McCormack, Pupák, Morrison, Rais, M. Versteeg, Korím - Blackwater, Čaládi, Lantoši - Scheidl, Kerbashian, Majdan - Buček, Bortňák, Rapáč - Minárik, Hrušík, Pätoprstý – Hvizdoš

Zvolen: Skapski - Vandane, Fraser, Hraško, Zeleňák, Drgoň, Ulrych - P. Zuzin, Kytnár, Handlovský - Vandas, Chovan, Pöyhönen - Andrisík, Mitchell, Kelemen - Růžička, S. Petráš

Prečítajte si tiež: Zaujímavá stávka brankára Baroša s kustódom. Kto prehrá, bude platiť halušky

Nitrania sa v posledných kolách základnej časti výrazne približovali druhým Zvolenčanom. Po zápase pod Zoborom mali šancu dotiahnuť sa už na rozdiel bodu. V 1. tretine, ktorá priniesla priemerný hokej, videli diváci prevažne pološance na oboch stranách. Až v 19. minúte počas presilovej hry zakombinovali hostia a Kytnár otvoril skóre. Po úvodnej tretine viedli "Rytieri" o jeden gól.

Druhá tretina sa začala rušne. V 22. minúte neustál Pöyhönen čistý hit od Morrisona a rozhodol sa vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Avšak, svoje mužstvo zbytočne oslabil a navyše aj inkasoval pár úderov od kanadského obrancu Nitry. "Corgoni" ponúknutú presilovú hru využili zásluhou Kerbašiana, ktorému dopomohol aj zvolenský obranca Zeleňák. Od toho sa puk odrazil do brány - 1:1. Vyrovnanie mohol priniesť bekhendový pokus Vandasa, ktorý poriadne vystrašil Hanuljaka, ale nestalo sa tak. V 28. minúte sa pred očami reprezentačného trénera Craiga Ramsayho predviedol gólom Rapáč. Jeho drzý prienik ocenil potleskom aj kauč národného mužstva - 2:1. Veľmi dôležitý gól strelili domáci v 37. minúte. Zvolenčania počas presilovky urobili chybu a Morrison svoj únik aj s prispením šťastia zakončil gólom.

Hostia vstúpili do 3. tretiny aktívne a v 42. minúte boli odmenení. V presilovej hre Hanuljaka prepálil Handlovský - 3:2. Nitrania majú síce najlepší útok v lige, ale v záverečnom dejstve potrebovali najmä obranu a počínali si výborne. Zvolenčania mali problémy sa presadzovať cez prehustené stredné pásmo a aj v útočnom pásme natrafili na dôrazných domácich. Hostia hrali bez brankára 2 minúty, ale vyrovnať sa im nepodarilo. V záverečných sekundách ešte uzavrel stav stretnutia na 4:2 druhým gólom v zápase Rapáč.

Hlasy trénerov

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: „V prvej tretine sme mali ťažké nohy, chýbal nám lepší pohyb a ľahkosť. Pri prvom góle Morrison netušil, čo sa deje, a my tiež nie. V druhej tretine sme otočili vývoj zápasu tromi gólmi. V porovnaní so zápasom vo Zvolene, keď sme hrali výborne, ale nedali sme góly, teraz nám to Zvolen vrátil. Nemali sme pohodu a dobrý prejav, ale dali sme góly skoro z ničoho a to určilo výsledok.“

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Myslím si, že sme videli veľmi dobrý zápas s množstvom šancí. My sme hrali dobre prvú tretinu, kde sme dobre napádali a dali sme aj gól. Potom sme si dali prakticky dva vlastné góly. V druhej tretine sme si vypracovali nejaké šance, ale prehrali sme ju 0:3. V tretej tretine sme po znižujúcom góle Nitru zatlačili, ale nemali sme šťastie, aby sme vyrovnali. Podali sme veľmi dobrý výkon v tej zostave, v akej sme prišli.“