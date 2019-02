Detva v Budapešti nebodovala

Zápas sa rozhodoval v záverečnej tretine.

24. feb 2019 o 19:48 TASR

MAC Budapešť - HC 07 Detva 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)

Góly: 38. Orban (Bodó, Burt), 46. Brown (Dansereau), 49. Orban (Bodó, Garát), 58. Dudás (Burt, Pápa) – 5. Murček, 45. Fekiač (Ďaloga), 55. Fekiač (Král). Rozhodcovia: Fredrich, Adamec – Výleta, Synek, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.

MAC Budapešť: Bálizs – Macaulay, Pozsgai, Dudás, Negrin, Garát, Burt, Kreisz, Vokla – Bodó, Langkow, Orban – Dansereau, Brown, Klempa – Terbócs, Nagy, Odnoga – Szigeti, Majoross, Pápa

HC 07 Detva: Zalivin – Kuklev, Mar. Chovan, Sládok, Golian, Betker, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec – Puliš, Murček, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Ďaloga – Tibenský, Mat. Chovan, Král – Surový, McLean, Török

Prvú šancu zápasu mali domáci, ktorí vstúpili lepšie do stretnutia, ale v 4. minúte fauloval Brown a hostia z Detvy početnú výhodu zužitkovali zásluhou Murčeka. Prvá tretina veľa šancí nepriniesla, v tej druhej mal prvú možnosť na vyrovnanie Orban, ale netrafil odkrytú časť bránky.

Obe mužstvá potom mali k dispozícii presilovú hru, ale skóre sa menilo až v 38. minúte. Orban dorazil do siete strelu Bodóa a do kabín išli mužstvá za stavu 1:1. V treťom dejstve najskôr Ďaloga poslal Detvu do vedenia, ale domáci otočil skóre zásluhou Browna a Orbana. Viktor Fekiač v 55. minúte vyrovnal a keď sa už zdalo, že duel pôjde do predĺženia, rozhodol dve minúty pred koncom Dudás.