Slovenská polygrafia sa za posledné roky výrazne zmenila. Podujatie pre profesionálnych polygrafov sa uskutoční už 14. a 15. marca vo Zvolene.

24. feb 2019 o 19:06

Slovenská polygrafia sa za posledné roky výrazne zmenila. Už to nie je len o rýchlosti a kvalite tlače, ale do popredia sa dostávajú aj iné pridané hodnoty. Či už je to zušľachťovanie obalov výrobkov, alebo kreatívna tlač etikiet. A práve táto dynamická oblasť je hlavnou témou podujatia pre profesionálnych polygrafov„Obal predáva, obal zarába“, ktoré sa uskutoční 14. a 15. marca vo Zvolene.

Séria prednášok, diskusií a workshopov je určená pre všetkých polygrafov, ktorých zaujíma ako vytvoriť a vyrobiť obal, ktorý upúta zákazníka na prvý pohľad. Na podujatí nájdete veľa inšpiratívnych nápadov, najnovších technológií ako aj výber najzaujímavejších realizácií obalov a etikiet na slovenskom trhu. O tom, že to bude podujatie, ktoré bude pre vás prínosom dokazuje aj skutočnosť, že okrem tradičného organizátora firmy M&P, sa na pripravovanom 16 ročníku odborne podieľa aj Konica Minolta Slovakia.

Premeňte škatule na obaly!

Dobrý obal je najmä o dobrom nápade. K tomu potrebujete kvalitný softvér, ktorý váš nápad premení na skutočnosť. A práve ten uvidíte na tomto podujatí.„Predstavíme softvér ArtiosCAD a Studio od firmy Esko, ktoré umožňujú 3D obalové vizualizácie, môžete si v ňom meniť pozadia a pridávať najrôznejšie efekty. Všetky kreatívne nápady vašich klientov tak viete jednoducho premeniť na skutočnosť,“ konštatuje Anton Puškár zo spoločnosti M&P. K dobrému návrhu obalu však potrebujete aj kvalitnú tlač a zušľachťovanie. Preto vám dávame do pozornosti jednu z prezentovaných noviniek na tomto podujatí. Je ním zariadenie AccurioJet KM-1 od Konica Minolta. Vďaka nemu môžete využívať všetky výhody hárkovej digitálnej tlače na platforme UV Inkjet až do formátu B2. Konica Minolta tiež zvláda 2D, alebo 3D parciálne lakovanie či zlatú razbu pomocou zariadení pod názvom MGI. Práve tieto možnosti zušľachťovania patria medzi najžiadanejšie u nás ako aj vo svete. Ak potrebujete pre klienta urobiť vzorku, alebo si žiada malosériovú výrobu, oceníte aj najnovšie rezacie stoly Konsgberg. Ukážeme vám, že vaša predstavivosť o krásnom obale nie je limitovaná softvérom ani dnešnými možnosťami tlače a zušľachtenia. Radi vás o tom osobne presvedčíme.

Etikety bez hraníc

Drogéria, alkoholické aj nealkoholické nápoje či prípravky do domácnosti majú niečo spoločné. Každý z nich totiž musí mať svoju etiketu. „Obalový segment sa v súčasnosti stali jedným z najdôležitejších marketingových prostriedkov ako predávať svoje výrobky. Ako aj v prípade obalov, aj etikety musia byť dobre navrhnuté a kvalitné vytlačené,“ konštatuje Peter Lauko, obchodný manažér pre produkčnú tlač Konica Minolta Slovakia. Odborníci z rôznych oblastí vám na uvedenom podujatí poskytnú cenné rady ako vytvoriť modernú a pútavú etiketu. Aj tu je základom kvalitný softvér od firmy Esko. Budete mať skvelú príležitosť zoznámiť sa s ním. Každý dobrý tlačiar totiž vie, že ak chce robiť etikety, najlepšie sú na tom zariadenia „roll to roll“. A práve preto budete maž možnosť zoznámiť sa so zariadeniami AccurioLabel 190, alebo MGI JetVarnish 3D Web vhodné na tlač etikiet a na ich zušľachtenie. Do pozornosti dávame aj známu dánsku značku GM. Tá je známa výrobou dokončovacích strojov pre tlač etikiet práve z rolky na rolku.

Máme riešenia pre priemysel

Okrem tlače obalov a etikiet je pre firmy dôležitá aj priemyselná tlač. Pre ňu sú charakteristické špeciálne požiadavky často šité na mieru daným výrobcom. Či už z pohľadu dĺžky, alebo šírky tlačovej hlavy. Profesionálni tlačiari na podujatí„Obal predáva, obal zarába“ uvidia na vlastné oči to, že dnes existujú riešenia na akékoľvek požiadavky firiem v priemysle. Nech firma pôsobí v akejkoľvek oblasti. „Už viac ako 40 rokov vyrábame jedny z najspoľahlivejších tlačových hláv. Vieme potláčať plechovky, obaly na vajíčka, nafukovacie člny či garážové brány,“ konštatuje Peter Lauko.

Zvýšte svoju efektivitu!

Automatizácia a zvýšenie efektivity je súčasným fenoménom nielen v oblasti tlače. Príkladom sú automatické zásobníky, rýchlejšie spracovanie informácií a automatický príjem dát. Na to slúžia napríklad MS CRM systémy pre tlačový priemysel. Odborníci vám ukážu, ako budete schopný spracovať viac zákaziek za kratší čas. Súčasne tak usporíte čas, financie ako aj odľahčíte svojich už tak dosť vyťažených zamestnancov. Softvérové nástroje na automatizácia rutinných činností nad grafickými dátami budú prezentované na produktoch Enfocus Switch a Esko Automation engine. Manuálna úprava grafických dát sa bude vykonávať pomocou grafických editorov Enfocus PitStop a Esko ArtPro+„Obe grafické editori slúžia na editáciu a kontrolu PDF súborov. Výsledkom je to, že finálny návrh od grafika v momente, keď zákazku preberie operátor, zohľadňuje všetky možnosti tlače,“ konštatuje Anton Puškár. Presvedčíme vás, že softvér môže byť skutočne praktický. Dokáže totiž odstrániť všetky vaše rutinné činnosti a nahradiť ich automatickými. Minimalizujete tak všetky neproduktívne aktivity.

Celé podujatie„Obal predáva, obal zarába“ je koncipované tak, aby každý profesionálny tlačiar získal komplexný pohľad na súčasné trendy a možnosti vytvorenia, tlače a zušľachtenia obalov a etikiet. Garantujeme vám, že budete odchádzať obohatený vedomosťami, skúsenosťami a novými inšpiráciami, ktoré využijete vo svojej praxi.

Ak sa chcete pridať a zažiť najnovšie trendy v obaloch a etiketách na vlastnej koži, zaregistrujte sa na stránke:www.konicaminolta.sk/obaly