Zvolen zvíťazil nad Budapešťou, Skapski s čistým kontom

Dvoma gólmi sa blysol zvolenský útočník Milan Kytnár.

22. feb 2019 o 21:12 TASR

HKM Zvolen – MAC Budapešť 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 29. Michal Chovan (Kelemen), 39. Kytnár (Handlovský, Fraser), 60. Kytnár (Zeleňák). Rozhodovali: Müllner, P. Stano – Šefčík, Frimmel. Vylúčení na 2 min: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 1798 divákov.

Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Hraško, Zeleňák, Drgoň, Ulrych, Roman – Vandas, Kytnár, Handlovský - Marcinek, Michal Chovan, Obdržálek - Zuzin, Mitchell, Kelemen – Vandane, S. Petráš, Andrisík

Budapešť: Bálisz – Pozsgai, Macaulay, Negrin, Dudás, Garát, Burt, Vokla, Kreisz – Orbán, Langkow, Bodó – Klempa, Brown, Dansereau – Odnoga, K. Nagy, Terbócs – Pápa, Majoross, Szigeti

V prvej tretine mal navrch Zvolen, no nevyužil úvodnú presilovku a po nej ani naskytnuté šance. Michal Chovan pohorel zoči–voči Báliszovi, neplatili na neho ani bekhend Handlovského a dve či tri dorážky Kytnára. Do dobrých príležitostí sa dostali neskôr Pöyhönen so Zuzinom, ale maďarský brankár bol už rozchytaný a opäť podržal svoj tím. V 18. minúte mu po strele Ulrycha pomohla žrď.

Na začiatku druhej tretiny boli aktívni hostia. Skapski v bránke sa rozhodne nenudil, najvážnejšie ho zamestnali Danserau, Nagy a najmä Majoross, ktorý sám pred ním neuspel. To akoby Zvolen prebralo a postupne začal hroziť. Slušné možnosti mali Mitchell a Kelemen, Bálisz bol proti. V 28. minúte sa pred domácu bránku pekne predral Terbócs, no ani on nenašiel recept na Skapskiho. Budapešť za to pykala. O pár sekúnd hral Langkow bez hokejky, Chovan mal tak veľa priestoru v medzikruží a individuálne sa presadil, puk zavesil pod hornú žrď. Druhý gól mal na hokejke po prihrávke Chovana Obdržálek, ale pred odkrytou bránkou pohorel. Maďarský tím sa potom snažil vyrovnať, nepodarilo sa to v brejku Danserauovi a neujala sa ani strela Orbána z medzikružia. A tak znovu udreli "bryndziari". V závare pred bránkou sa tesne pred druhou prestávkou presadil dôrazný Kytnár – 2:0.

V tretej tretine boli sprvu aktívnejší Zvolenčania. Handlovský to vyskúšal z kruhu v presilovke, v plnom počte síl na ľade bol nebezpečný bekhend Zeleňáka z medzikružia. Bálisz čelil aj dobrým streleckým pokusom Obdržálka a Vandasa. Jeho spoluhráči na opačnej strane ihriska hrozili len ojedinele. Gólom zaváňala až dorážka Danseraua, blysol sa Skapski a prácu mal aj po slušnej koncovke Browna z pravej strany. Záver duelu si domáci postrážili, ubránili tlak súpera v šestici bez brankára a poistili ešte výsledok tretím gólom do opustenej budapeštianskej bránky v podaní Kytnára.