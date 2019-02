Na učiteľku vytiahol nôž. Pred očami iných detí

Keď žiaci terorizujú učiteľov. Učiteľka hovorí o rizikovom povolaní.

20. feb 2019 o 18:41 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Priznáva, rupli jej nervy. Žiakovi strelila facku. Dohnala ju k tomu vyhrotená situácia. Skončila na péenke a antidepresívach.

„Je sarkastický, zákerný, rád provokuje. Som jediná, ktorá som sa vzoprela,“ hovorí učiteľka základnej školy v pomerne veľkej obci pri Zvolene. Z pochopiteľných dôvodov nechce meno zverejniť. Má strach.

„Začalo to tým, že začal vulgárne nadávať spolužiačke. Do kadejakých... naozaj neslušnými slovami. Dokážem to zvládnuť do určitej miery. A do určitého času. Vo mne sa však niečo zlomilo, prišla som k nemu a dala som mu zaucho. Keď som sa otočila, deti mi kričia: On má v ruke nožík. A on začal kričať: Ja ťa zabijem, zarežem, zapichnem...“ spomína na dramatické udalosti.