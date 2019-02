Drevené etudy majú dvadsať rokov

Vystavené sú prevažne drobné nábytkové prvky.

19. feb 2019 o 16:37 MOJ

ZVOLEN. Na drevený bytový doplnok je zameraná celoslovenská súťaž Etudy z dreva, ktorou Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene uzatvára druhú desaťročnicu. Súťažné práce môžu do nej prihlasovať všetci, ktorí radi pracujú s drevom, do kategórie sériovo vyrábaných bytových doplnkov alebo do kategórie originálov, prototypov a modelov.

„Rokmi sa súťaž vykryštalizovala do merania síl najmä študentov stredných a vysokých škôl a väčšina prác preto súťaží najmä v kategórii originálov, prototypov a modelov,“ povedal hovorca podniku Lesy SR Radko Srnka.

Svoje sily na poli remesla a dizajnu sa v 20. ročníku súťaže rozhodlo zmerať 52 autorov z ôsmich stredných škôl umeleckého zamerania a jednej vysokej školy, do súťaže prihlásili 78 bytových doplnkov. „V kategórii sériovo vyrábaných výrobkov máme dva predmety od jedného výrobcu z Brezna,“ dodal Srnka.

Výber prác múzeum vystavuje oddnes vo svojich priestoroch. „Návštevník tu uvidí prevažne drobné nábytkové prvky, ako sú svietidlá, predsieňové doplnky, odkladacie stolíky, vešiaky, odkladacie prvky rozmanitého druhu či iné nevšedné nápady moderného využitia dreva, ktoré vkusne doplnia akýkoľvek interiér,“ priblížil Srnka.

Súčasťou výstavy je aj retrospektíva dvoch desaťročí súťaže. Sprístupnená bude do konca marca.