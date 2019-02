Zvolenský rodák Martin Haring: Olympiáda je pre nás reálna

Na novú sezónu sa slovenský cyklistický reprezentant pripravuje momentálne v Španielsku.

19. feb 2019 o 11:47 Stanislav Černák

ZVOLEN. Narodil sa vo Zvolene, trvalý pobyt má v Sielnici a preteká za Duklu Banská Bystrica. Reč je o 32-ročnom Martinovi Haringovi, ktorý sa v detskom veku sa venoval tenisu. Potom mu učaroval bicykel, najmä ten horský. A dobre sa to stalo.

Haring totiž patrí medzi popredných slovenských cyklistov. Na sklonku vlaňajšieho roka získal Zlatý pedál - ocenenie Cyklista roka 2018 v kategórii horská cyklistika cross country a aj celkové tretie miesto v udeľovaní v udeľovaní ocenení najlepším cyklistom Slovenska.

Haring je šesťnásobný majster Slovenska v cyklokrose, aktuálny majster SR v MTB cross country i maratóne, reprezentant Slovenska v cyklokrose aj v MTB. Skvelé umiestnenia zbiera aj v cestnej cyklistike. Je dvojnásobným majstrom SR v jazde do vrchu. V roku 2015 získal dres najlepšieho vrchára na Tour du Cameroun.

Aktuálne je v rebríčku európskych cyklokrosárov na fantastickom 15. mieste. V minulom čísle sme vám priniesli článok o jeho úspechoch. V aktuálnom vydaní vám prinášame rozhovor s týmto skromným cyklistom. So slovenským reprezentantom sme sa spojili telefonicky, pretože sa práve nachádza v Španielsku, kde sa pripravuje na aktuálnu sezónu. Ako povedal on sám, šiel sa povoziť.

Máte za sebou úspešný rok 2018, zo všetkých úspechov spomeniem víťazstvá MTB Academy Cup UCI C2 Rumunsko, na Ancara MTB Cup UCI C1 a víťazstvo v štvrtej etape Tour de Kamerun UCI 2. 2. Ktorý z úspechov je pre vás ten najcennejší?

– Ešte by som tam pridal aj cestné preteky Okolo Slovenska, kde som získal bodovací dres. Boli to domáce preteky a relatívne dosť sledované. Najviac si cením práve tento úspech.

Preteky v Rumunsku a Turecku, ktoré ste spomínali, boli v rámci získavania bodov do olympijskej kvalifikácie, takže aj to boli dôležité výsledky a nielen pre mňa.

V závere roka ste získali Zlatý pedál, ocenenie Cyklista roka 2018 v kategórii horská cyklistika cross country a aj celkové 3. miesto počas slávnostného udeľovania ocenení pre najlepších cyklistov Slovenska za rok 2018. Čo to pre vás znamená?

– Je to ocenenie za nejakú prácu počas celého roka. Na jednej strane ma to potešilo, je to milé. Ale na druhej strane zase treba hľadieť aj dopredu, že náš tento rok čaká ďalšia práca a je to aj záväzok, aby som to potvrdil.

Odborníci vás považujú v súčasnosti za najlepšieho slovenského cyklokrosára, čo si o tom myslíte?

– Je na tom niečo pravdy. Minulý rok som cyklokrosársku sezónu vypustil, lebo som mal náročný program počas roka. Zrovna v roku 2018 šiel cyklokros trošku bokom. Aj tento rok bude dosť náročný. Dúfam, že v budúcnosti sa k tomu vrátim a bude na to priestor.

Pre nové kvalifikačné obdobie ste slovenskou jednotkou vo vyjazďovaní bodov na OH 2020 v Tokiu. Aké sú reálne šance na olympijskú miestenku?

– Áno, som slovenskou jednotkou. V hodnotení sa berú traja najlepší z danej krajiny podľa rebríčka jednotlivcov a tam som najlepšie postavený ja, keďže mám najviac bodov. Aj vo vyjazďovaní bodov sa rátajú body troch pretekárov. Pre Slovensko je dôležité, aby traja reprezentanti jazdili tieto preteky a nie je to úplne postavené len na jednom cyklistovi. Olympiáda je pre nás reálna, ale je dôležité, aby sa fungovalo v systéme vyjazďovania bodov. Myslím, že koncom roka sme boli na postupovej priečke, takže verím, že to zvládneme.