Záhrady zažívajú nápor, záujem o ne je rekordný

Živica ťahá deti z triedy na čerstvý vzduch.

19. feb 2019 o 10:38

ZVOLEN/ZAJEŽOVÁ. Viac príležitostí, aby deti skúmali a kládli otázky. Radosť z objavovania a motivácia učiť sa, objasňuje výhody vyučovania vonku Ivana Poláčková z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť, hovorí staré porekadlo. Vizuálny zážitok sa vryje do pamäti hlbšie ako učiteľova „prednáška“.

Aj to je dôvod, prečo prišla Živica pred siedmimi rokmi s projektom Záhrada, ktorá učí. Školám pomáha premieňať školské pozemky na interaktívne učebne matematiky, chémie alebo hudobnej výchovy.

Pri vyučovaní v záhrade majú deti príležitosť prejaviť sa v úplne iných zručnostiach ako v klasickej triede. Navyše, pobyt vonku na ne pôsobí harmonizujúco, pokiaľ tam chodia pravidelne.

Keď príroda učí

„Reálne vieme do školskej záhrady preniesť veľkú časť vyučovania z tried. A to vrátane predmetov, ako je fyzika, geometria alebo výtvarná výchova. Príroda nám poskytuje všetky potrebné pomôcky a podnety; vizuálne, hmatové alebo zvukové,“ vysvetľuje Poláčková.