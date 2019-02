Horory nahradí slovenská filmová klasika

Zámocká krypta bude znova patriť filmom.

18. feb 2019 o 16:31 MOJ

ZVOLEN. Slovenská národná galéria na Zvolenskom zámku znova otvára zámockú kryptu. Hororový žáner tentoraz nahradia filmové snímky späté so slovenským ľudom a ich každodenným životom.

„Sériu premietaní otvorí 20. februára filmová poéma o slovenských ľudových zvykoch, piesňach a tancoch Zem spieva, natočená v roku 1933,“ približuje programová pracovníčka galérie Stanislava Kočišová.

Základnú dejovú líniu tvorí dedinský život s večným kolobehom od konca zimy až k jeseni s vinobraním ako posledným darom slnka. Zachytáva ľudové zvyky, hry, obrady, tance a slávnosti v čase od skorej jari do neskorej jesene na Slovensku v 30. rokoch.

Druhým filmom budú 22. februára Obrazy starého sveta (1972). Sugestívne portréty starých ľudí z Liptova a Oravy, ktorí dokážu i v stave civilizačného chaosu a neistoty žiť vnútorne slobodní.

Tvorcovi filmu Dušanovi Hanákovi, inšpirovanému fotografickými cyklami Martina Martinčeka, sa s výnimočnou citlivosťou podarilo zachytiť jedinečnosť sledovaných postáv, ich svojrázne postoje k životu i vzácnu morálnu čistotu.

„Obrazy starého sveta, to sú etudy o ľuďoch, ktorí ma zaujali svojou vnútornou krásou, múdrosťou a slobodou, čistým a rýdzim vzťahom k základným otázkam života. Sú to vlastne variácie na jednu tému: na tému človeka, stotožneného so svojím osudom, ktorý sa nevzdialil sám sebe,“ povedal o filme Hanák.

Začiatky premietaní sú o 18. h. Na filmové premietania nadväzuje Sobotná bašta na zámku, kde sa malí nadšenci umenia zoznámia s rôznymi výtvarnými postupmi a technikami a v tomto fašiangovom období si vytvoria vlastné masky.

„Pri hudbe popustíme uzdu fantázii a vyrobíme si s deťmi vlastné masky, ktorými určite zabodujú aj na detskom karnevale,“ dodáva Kočišová. Dielňou bude sprevádzať Alexandra Kossárová z Podpolianskeho osvetového strediska.