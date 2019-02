Bystrica vrátila Zvolenu požičané a vystriedala HKM v čele tabuľky

Ďalšie pohronské derby v krátkom čase vyšlo lepšie Bystričanom, ktorí nám vrátili požičané z Winter Classic.

15. feb 2019 o 21:01 TASR

HKM Zvolen – HC '05 iClinic Banská Bystrica 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Góly: 28. Vandane (Michal Chovan), 57. S. Petráš (Šišovský) - 4. Higgs (Faille), 25. Higgs (Faille, Asselin), 58. Mihálik (Faille, Selleck), 60. Faille. Rozhodovali: D. Konc st., P. Stano – Tvrdoň, Výleta, vylúčení: 8:10, navyše: Ďatelinka – Mitchell obaja 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, zmeny: od 57. do 58. Lisutin za Williamsa, 3965 divákov

Zvolen: Tomek – Vandane, Pufahl, Pöyhönen, Fraser, Hraško, Ulrych, Roman, Růžička – Zuzin, Michal Chovan, Obdržálek - Vandas, Kytnár, Handlovský – Petráš, Mitchell, Kelemen – Andrisík, Holovič, Šišovský

B. Bystrica: Williams - K. Sloboda, Southorn, Kubka, Ďatelinka, Marshall, Mihálik, Nemčík, Glenn - Bartánus, Higgs, M. Lunter - Šoltés, T. Surový, Zigo - Asselin, Faille, Selleck - Matoušek, A. Šťastný, Koper

Zápas sa začal svižne so šancami na oboch stranách. Po tridsiatich sekundách sa nepresadil domáci Obdržálek, na opačnej strane nebol úspešný po individuálnom umení Asselin. Bystričania išli do vedenia v presilovke zásluhou Higgsa, z medzikružia pokoril Tomeka. Zvolen mohol vyrovnať Zuzinom, dvakrát neuspel, na opačnej strane rovnako dvakrát zakončoval Lunter, ale ani on neskóroval. V desiatej minúte sa Kelemen rútil na hosťujúceho Williamsa, nepokoril ho a podobne dopadol v tutovke o pár sekúnd neskôr i jeho spoluhráč Mitchell. Ten navyše uštedril úder Ďatelinkovi, ktorého museli ošetrovať, pobili sa aj Kubka s Petrášom a rozhodcovia neboli dlho schopní udeliť tresty. To oba tímy úplne rozladilo, nevedeli sa dostať do prestávky do patričného tempa a šance už zaplnený štadión nevidel.

V strednom dejstve sa snažil o vyrovnanie v početnej výhode Kytnár pri ľavej žrdi, no čo sa nepodarilo jemu, vyšlo na druhej strane súperovi v prevahe o jedného hráča. Po prihrávke Failleho sa pred odkrytou bránkou opäť presadil Higgs – 0:2. Zvolen však odpovedal v 28. minúte a taktiež v presilovke. Obranca Vandane prešiel dvoch Bystričanov a vystrelil účinne po ľade spoza protihráča, znížil tak na 1:2. Zápas dostal nový náboj. "Barani" mohli zvýšiť Asselinom a Šťastným zblízka, domáci mali možnosti po strele Ulrycha, keď zazvonila horná žŕdka a v početnej prevahe bola nebezpečná dorážka Kytnára pred bránkou.

V tretej tretine prejavoval Zvolen veľkú snahu, nevyužil presilovku a gólom sa neskončil ani prienik Kytnára, namiesto puku skončil sám hráč v bránke. Hostia hrali umne, takticky, k nebezpečnej koncovke pustili po dlhých minútach iba Kelemena, no ten namieril vedľa. Napokon sa však domáci dočkali vyrovnania v 57. minúte, Petráš si nakorčuľoval do ľavého kruhu a puk poslal ponad betón Williamsa – 2:2. Bystričanov to nepoložilo a rýchlo odpovedali. Ujala sa totiž strela obrancu Mihálika spoza kruhu, ktorou rozhodol o osude stretnutia. Hráči spod Pustého hradu nevyužili v samom závere power-play a dve sekundy pred koncom inkasovali ešte do prázdnej bránky z hokejky Failleho.