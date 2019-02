Zvolen po prestávke pod Tatrami neúspešne, v tabuľke ostal prvý

Zaujímavý zápas v Poprade rozhodli domáci v 58. minúte.

13. feb 2019 o 20:00 TASR

HK Poprad - HKM Zvolen 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Góly: 3. Kundrík (Buzzeo, Fabián), 5. Zagrapan (Takáč), 58. Buzzeo (Zagrapan) - 24. Zuzin (Obdržálek), 27. Šišovský (Vandane, Fraser). Rozhodovali: Kalina, Babic (Maď.) – Gajan, Árkovics (Maď.), vylúčení: 4:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 1468 divákov

Poprad: Vošvrda – Miner, Brejčák, Ťavoda, Salija, Petran, Fabián, Erving, Paločko – Bondra, Heizer, Miller – Takáč, Zagrapan, Svitana – Buzzeo, Kundrík, Abdul – Macík, Paukovček, Belluš

Zvolen: Tomek – Poyhonen, Fraser, Vandane, Hraško, Ružička, Ulrych, P. Marcinek – Vandas, Kytnár, Handlovský – Obdržálek, Mitchell, Zuzin – Kelemen, Petráš, Šišovský – Roman, Holovič, Andrisík

S blížiacim sa koncom základnej časti bojuje Poprad o každý bod, aby sa udržal v prvej štvorke. "Kamzíkom" vyšiel vstup do stretnutia proti lídrovi tabuľky zo Zvolena na jednotku. Už v 3. minúte otváral skóre Kundrik, ktorý tesne pred bezmocným Tomekom zmenil smer Buzzeovej strely. V 5. minúte dobre zakombinoval Zagrapan s Takáčom a prvý menovaný podstrelil brankára Zvolena - 2:0. Hostia sa do tempa dostávali pomalšie. Chvíle zvolenských "rytierov" prišli až v závere prvej časti hry. Tri minúty pred jej koncom kiksoval na útočnej modrej Miner a hostia sa v trojici rútili na Nechvátala. Ich akciu zakončil Kytnár iba do žrde a následne fauloval. Zvolenčania krátku presilovku 4 na 3 prežili bez ujmy a pár sekúnd pre klaksónom Zuzin dokonca znížil. Gól hostí ale neplatil pre kontakt s brankárom.

Druhá tretina bola v réžii hosťujúceho mužstva. Najprv parádnou strelou do šibenice z medzikružia znížil Zuzin. Na pribežných 3:1 pre Poprad mohol zvýšiť Kundrik, peknú akciu tretieho útoku "kamzíkov" zastavil pohotový Tomek. Zvolenčania na vyrovnanie nečakali dlho. V 27. domáci zle striedali. Obranca Vandane narysoval dlhú prihrávku na osamotenú dvojicu Šišovský a Petráš. Šišovský v následnom nájazde aj so šťastím precedil puk cez Nechvátala a bolo 2:2. Na ľade pribúdala nervozita i vylúčenia. Zvolen však mal naďalej navrch a nebezpečne hrozil. Ďalší únik Šišovského s Petrášom zakončil druhý menovaný nepresne. Tri minúty pred druhou pauzou vytiahol divácky atraktívny zákrok lapačkou Nechvátal, ktorý nedovolil Zuzinovi skórovať po druhý raz. V závere ešte v tutovke vyhorel Mitchell a tak sa do kabín odchádzalo za remízového stavu skóre.

Záverečné dejstvo patrilo kľúčovým zákrokom domáceho gólmana Nechvátala, ktorý pochytal všetky pokusy Zvolenčanov. Hostia ale zahadzovali jednu šancu za druhou. Rozhodnutie mal najprv na hokejke Kytnár po tom, čo puk prešiel za chrbát obrancu Minera. Ostrostrelec hostí ale súboj s brankárom Popradu nevyhral. Rozuzlenie prišlo dve minúty pred koncom riadnej hracej doby. Puk sa od Tomeka odrazil rovno k nikým nekrytému Buzzeovi, ktorý tvrdou strelou poslal puk pod hornú žrď a bolo rozhodnuté. Hostia okamžite stiahli brankára z hry. Hneď po inkasovanom góle zaútočil Handlovský. Jeho pokus s vypätím všetkých síl Nechvátal vytesnil mimo priestor bránky. V závere už hosťom nepomohol zvrátiť nepriaznivý výsledok ani oddychový čas.