Nadupaná Tatarková nedala súperke šancu

V úvode februára pokračovala v Bratislave ďalším kolom amatérska liga SMTA.

11. feb 2019 o 10:46 Stanislav Černák

V Bratislave nechýbali ani dvaja zverenci Richarda Šmálika z klubu Power Gym Zvolen – Elena Tatarková a Patrik Krupička.

Tatarková sa predstavila v kategórii do 63,5 kg proti Paule Marčišovej. Členka zvolenského klubu nedala súperke vydýchnuť, aj keď pár úderov od nej inkasovala, no nezastavilo ju to.