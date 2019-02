Predstavujú starosvetský pôvab háčkovanej čipky

Radosť z krásy, kreativita, dokonalosť, ale aj inšpirácia. V múzeu háčkujú s láskou.

8. feb 2019

Z výstavy. V múzeu potrvá do konca mája.(Zdroj: Elena Műhlbergerová)

DETVA. Po úspešnej modrotlačiarskej téme zostali v Podpolianskom múzeu v Detve pri ženskej kráse a v spolupráci s členkami tamojšieho Klubu dôchodcov 1 oprášili starosvetský pôvab háčkovanej čipky.

Výstava Háčkujeme s láskou predstavuje širokú škálu háčkovanej krásy. „V ženskom odeve sú to čipky vložené v opleckách či čepcoch, obháčkované stužky k čepcom i čepce samotné,“ približuje vedúca múzea Renata Babicová.

„Prezentujú sa tu bohaté a mnohoraké vzory na oblečení a odevných doplnkoch od začiatku 20. storočia, ale aj súčasné trendy v ženskej háčkovanej móde, doplnkoch, šperkoch, inšpirovaných (ne)dávnou minulosťou,“ dopĺňa.

Jemnosť a pôvab háčkovanej čipky vyniká aj v bytovom textile. Návštevník môže obdivovať nespočetné vzory na prestieraniach a rôznych doplnkoch. Mimoriadne pôsobivé sú aj hračky pre deti.

„Staršie i súčasné zhotovené bábiky oblečené v prepracovanom oblečení sú ukážkou nesmiernej kreatívnosti a vkusu. Staré a moderné sa tu objavuje naozaj v dôstojnej symbióze a všetko spája nesmierna technická dokonalosť, zručnosť, vkus a nadčasovosť,“ podotýka Babicová.

Výstava vznikla zo zbierok, ktoré múzeu poskytli ženy Mária Chebeňová, Mária Golianová, Vilma Hojčová, Zdena Hrončeková, Blažena Krnáčová, Emília Mravcová, Helena Ostrihoňová, Amália Šufliarska, Emília Vilhanová, Sidónia Domová a svoje originálne kúsky pridali aj Gizela Kurišová a Martina Hruskó.

Z výstavy. (zdroj: Elena Műhlbergerová)

Rovnako ako v celoeurópskom kontexte, aj na Slovensku a na Podpoľaní bola technika háčkovania najviac rozšírená od 19. storočia a jej popularita sa v extrémnych rozmeroch prejavila najmä v 70. rokoch 20. storočia, keď nastal boom háčkovaných plaviek, vlniakov, klobúkov, tašiek, kabeliek a iných vychytávok.

Dnešný trend návratu k starým remeslám vracia do súčasnosti aj túto techniku.

„Učme sa z tvorby predošlých generácií, inšpirujme sa ňou, no zároveň ju aj vkusne dotvárajme. A to je aj odkaz výstavy Háčkujeme s láskou,“ podotýka Babicová. Výstava je sprístupnená v priestoroch múzea do 31. mája.