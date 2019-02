Kúpele Dudince mali vlani rekordný rok

Do ponuky kultúrnych podujatí zavádzajú tento rok aj dve novinky.

7. feb 2019 o 15:38 TASR

DUDINCE. Takmer štvrtinový medziročný nárast klientely zaznamenala vlani spoločnosť Kúpele Dudince, ktorá je najväčším poskytovateľom kúpeľnej starostlivosti v meste. Kým v roku 2017 sa v zariadeniach spoločnosti liečilo viac ako 15.000 ľudí, v roku 2018 ich bolo takmer 20.000.

"S kapacitou niečo vyše 700 lôžok a s tromi liečebnými zariadeniami (liečebný dom Rubín, liečebný dom Smaragd a kúpeľný hotel Minerál) dokázali kúpele poskytnúť liečenie, ale aj oddych vo forme kratších pobytov klientom zo Slovenska, Česka, Ruska, Ukrajiny, Nemecka, Rakúska, Estónska, Kanady, USA či z Izraela," uviedla pre TASR manažérka kúpeľov Andrea Petrušová.

Najviac klientov bolo z radov samoplatcov, no kúpele evidovali aj zvýšený záujem zo strany poistencov skupiny B (pobyt čiastočne hradený zdravotnou poisťovňou). Klienti pri tom využívali nielen stabilne silné letné mesiace, ale vysoká obsadenosť bola aj mimo sezóny.

Najväčšou investíciou a aj výzvou v roku 2019 je pre spoločnosť vybudovanie priestoru, akéhosi klientskeho centra, kde by sa pracovníci kúpeľov mohli venovať požiadavkám klientov, vypočuť si ich názory, pomôcť im a poradiť. "Toto miesto by malo byť spojené aj s knižnicou," doplnila Petrušová.

Ako dodala, tento rok bude pre spoločnosť zaujímavý aj z dôvodu možnosti uplatniť si rekreačný poukaz. "Na túto možnosť sme plne pripravení a už teraz sa zamestnanci informujú ako postupovať."

Tento rok čaká mesto Dudince veľká zmena. Mestská samospráva totiž uspela vo výzve cezhraničnej spolupráce Interreg a vybuduje tzv. slnečnú lúku. Kompletne sa teda zmení areál kúpeľnej promenády a spoločnosť Kúpele Dudince pri tejto príležitosti postupne zrekonštruuje aj niektoré svoje vonkajšie priestranstvá.

V rámci kúpeľných kultúrnych podujatí zavádzajú tento rok kúpele aj dve novinky. Bude to podujatie Prebúdzanie prameňov 4. mája, keď sa zároveň otvorí aj letná sezóna.

V júni (22. 6.) to bude podujatie venované rodákovi zo susedných Hontianskych Moraviec Jaroslavovi Filipovi, ktorý by sa v tento deň dožil 70 rokov. "Pri tejto príležitosti sme do Dudiniec pozvali jeho rodinu, kolegov a mnohých hudobníkov, aby sme mu vzdali poctu," pripomenula manažérka kúpeľov.