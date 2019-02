Hokejisti Detvy sa z Popradu vracajú bez bodu

Detvu môže mrzieť nevyužitá presilovka o dvoch hráčpv v záverečnej tretine.

3. feb 2019 o 19:50 TASR

HK Poprad - HC 07 Orin Detva 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 27. Takáč (Svitana, Zagrapan), 31. Zagrapan (Svitana, Takáč), 47. Bondra (Svitana) - 22. Král (Ma. Chovan). Rozhodovali: D. Konc, Müllner – Rojík, Konc ml., vylúčení: 8:4, navyše Petran (Poprad) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:0. oslabenia: 1:0, 1080 divákov

Poprad: Nechvátal – Miner, Brejčák, Ťavoda, Fabián, Petran, Karalahti, Erving – Bondra, Heizer, Miller – Takáč, Zagrapan, Svitana – Buzzeo, Belluš, Macík – L. Olejník, Kundrik, Abdul.

Detva: Zalivin – Chovan, Golian, Sládok, Betker, Fekiač, Kuklev, Ďaloga, Jendroľ – Török, Murček, Puliš – Hodgson, McLean, Žilka – Král, Matúš Chovan, Gašpar – M. Surový, V. Fekiač, Tibenský.

Poprad potvrdzoval herný prepad aj v stretnutí proti zlepšujúcej sa Detve. Prvá tretina patrila hosťom strelecky i herne. "Kamzíci" sa na ľade iba hľadali a ich hra bola plná nepresností. V popradskej bránke stojaceho Nechvátala zamestnávala najmä druhá útočná formácia Detvy, gól však z viacerých sľubných príležitostí nedala.

Mierne kvalitnejší hokej okorenený gólmi ponúkla prostredná časť zápasu. Ako prví šli do vedenia Podpoľanci. Strelu Martina Chovana z uhla vyrazil Nechvátal ideálne do jazdy Královi a ten už nemal problém trafiť odkrytú časť bránky - 0:1. Domáci zvýšili obrátky a v 27. minúte sa dočkali vyrovnania. Takáč na dvakrát dostal puk cez ležiaceho Zalivina. V 31. minúte sa skóre opäť menilo. Puku sa v útočnej tretine zmocnil Zagrapan a po oblúku z rohu klziska ho poslal z medzikružia smerom na bránu. Brankár Detvy ho kvôli cloniacim hráčom nevidel a Poprad viedol 2:1. V závere sa faulom pripomenul Petran a od rozhodcov si za to okrem dvojminútové trestu vyslúžil aj desať minút navyše.

Detva mohla vyrovnať prakticky ihneď po návrate z druhej prestávky. Nechvátal ale vytiahol fantastický zákrok a v bránkovisku priľahol strelu Hodgsona. Na konci 47. minúty vo vlastnom oslabení unikla dvojica Popradčanov. Svitana puk naservíroval Bondrovi a bolo 3:1. Desať minút pred koncom riadnej hracej doby mali hostia takmer dvojminútovú výhodu presilovky 5 na 3. Dokopy v nej však nič nevymysleli. Dvojgólové vedenie si už "kamzíci" postrážili a po kostrbatom výkone získali tri body.