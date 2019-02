Upršaný Winter Classic: Zvolen v derby pod holým nebom zdolal Bystricu (+ VIDEO a FOTO)

Dramatický priamy súboj o čelo tabuľky Zvolenčania zvládli.

3. feb 2019 o 18:25 TASR

HC'05 iClinic B. Bystrica - HKM Zvolen 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Góly: 33. Asselin (Faille, Selleck), 49. Bartánus (Mihálik, Šoltés) - 4. Chovan, 11. Špirko (Andrisík, Šišovský), 22. Mitchell (Špirko, Zuzin). Rozhodovali Jonák, Lokšík - Gajan, Smrek, vylúčení 6:6, navyše Ulrych 10 min za nešportové správanie, presilovky 0:1, v oslabení 0:0, 7500 divákov.

HC'05 iClinic B. Bystrica: Williams - Kubka, Ďatelinka, Sloboda, Southorn, Marshall, Mihálik, Nemčík - Lamper, T. Surový, Šoltés - M. Lunter, Higgs, Bartánus - Asselin, Faille, Selleck - Matoušek, Zigo, Gabor – Češík

HKM Zvolen: Tomek – Pöyhönen, Fraser, Roman, Vandane, Růžička, Ulrych, Pufahl, Hraško – Zuzin, Špirko, Handlovský - Michal Chovan, Kytnár, Obdržálek - Mitchell, S. Petráš, Šišovský – Andrisík, Holovič, Kelemen

Úvod zápasu poznamenali pochybnosti, či sa zápas vôbec odohrá. V nepretržitom daždi sa na ľade tvorili kaluže vody a rolba mala čo robiť, aby ju čiastočne vyliala mimo plochu. Riaditeľ Pro-hokeja Richard Lintner poďakoval a obrazmi obdaroval oboch prezidentov klubov Juraja Kovala a Dušana Mráza a vypredané hľadisko, hlavne vo zvolenskom tábore, onedlho tlieskalo otváraciemu gólu Chovana vo 4. min. Do histórie sa zapíše ako prvý strelec Winter Classic, jeho bekhendu pomohla aj hrúbka domácej obrany. V 11. min sa presadil voľný Špirko, keď prestrelil Williamsa v bránke klasickým 'teplomerom'. Zo súboja prvého a druhého mužstva vyšiel aj tabuľkový líder a po prvej tretine mal k nemu podstatne bližšie Zvolen. 'Barani' si užili aj dosť smoly, s ich strelami si Tomek poradil trochu aj so šťastím. Popri góloch zaujala pri nasadení aj značná nervozita, objavili sa šarvátky, ktoré len potvrdzovali, že víťazstvo vo Winter Classic obe mužstvá mimoriadne motivoval.

V druhej tretine po treťom zvolenskom góle, o ktorý sa postaral v 22. min v presilovke Mitchell, sa domáci dostali do ťažkej situácie. Hostia pri ňom opäť vyťažili z jednoduchosti, z nahrávky Špirka a presnej trefe pod žŕdku voľného Mitchella. Pre domácich bol veľmi dôležitý gól Asselina v 33. min strelou pod žŕdku, keď ho pred bránkou našiel Faille.

Trvalejší tlak si však nevypracovali, hostia si preniesli do tretej tretiny dvojgólové vedenie a na ňom postavili aj taktiku. Spoliehali sa na pozornú obranu a rýchle protiútoky, pri jednom z nich v 47. min mohol Chovan aj zvýšiť. V 48. min dokonca Petráš vsietil, no videorozhodca gól neuznal pre posunutie bránky. V 49. min sa o kontaktný gól i záverečnú drámu postaral pri hre štyroch na štyroch strelou z kruhu Bartánus, no Zvolenčania si už tesné víťazstvo ustrážili, a to hrali v závere v oslabení štyria a domáci so šiestimi korčuliarmi.

Hlasy po zápase

Tomáš Surový, kapitán B. Bystrice: „Ušiel nám začiatok, počasie bolo aké bolo, nemáme sa na čo vyhovárať. Na ľade sa ťažko doťahoval náskok súpera, škoda, že sme nevyrovnali na 3:3. Inak to bola skvelá akcia, s vynikajúcou atmosférou a dúfam, že takýchto podujatí bude viac. Prehrávať 0:3 sa nám nemalo stať, zápas sme si síce užili, no prehrali ho, a to je škoda.“

Michal Chovan, kapitán Zvolena, strelec prvého gólu: „Je to pekný pocit, keď strelíte v takomto zápase prvý gól, no ešte krajší je, keď ho vyhráte. My sme hrali aj pre ľudí, čo nás prišli povzbudiť, boli super, všetci sme si to užili. Bol to ťažký zápas, no pre oba tímy boli rovnaké podmienky. My sme využili viac chyby súpera, bolo to hlavne o tom, že ste museli hrať jednoducho, rýchlo dávať puky od seba a dostávať ich z pásma. Nejaké veľké veci ste tvoriť nemohli.“