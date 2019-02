MVK Zvolen uspel v Komárne, bol trpezlivejší a lepšie bránil na sieti

Zvolen vycestoval na palubovku Komárna, ktorému sa v nadstavbe zatiaľ tiež nedarí.

3. feb 2019 o 12:58 (mim)

VK Spartak UJS Komárno - MVK Zvolen 1:3 (15, -18, -22, -18)

Zápas trval 81 minút, rozhodovali: Svorenčík a Kováč, 320 divákov. Najužitočnejší hráč (MVP): Adam Kliment (Zvolen). Najviac bodujúci hráč Zvolena: Adam Kliment 15 bodov

Komárno: Forró 8, Sládeček 2, Kubš 16, Hinduliak 13, Rehák 12, Rak 9, libero Pati-Nagy (Slezák 4, Sánta 0). Tréner: R. Pělucha.

Zvolen: Kučera 13, J. Orolín 9, Kamenský 2, Vrtielka 9, P. Šimko 2, Podstupka 7, libero Hraňo (M. Vaško 0, Kliment 15, Michalec 7). Tréner: M. Vaško.

V prvom dejstve hrali obe mužstvá opatrne, nechceli robiť chyby, no Zvolenčanom sa nedarilo na sieti až prekvapivo často. Prekvapivo nedokázali bodovať Podstupka, Kamenský, Kučera mieril mimo hracej plochy i pri podaní. Domáci odskočili postupne o 8 bodov a MVK však po Klimentovom smeči a Kučerovom bloku zastavili šnúru domácich, no Forró získal podanie pre Reháka, ktorý set zakončil dvomi esami - 1:0.

V druhom dejstve sa ťahali mužstvá o vedenie, no potom Zvolenčania zásluhou rýchlika Orolína, zakončenia Podstupku a ese Klimenta získali vedenie a keď spresnili akcie aj Vrtielka a Kučera, uspel na bloku Kliment a Orolín. Zvolenčania nedovolil domácim vyrovnať a druhý setbal blokom premenil Orolín - 1:1.

Spartak začal tretí set dobre, viedol o tri i štyri body, no náskok neustrážil. Zvolenčania zrovnali aj napriek piatim chybám na podaní a od stavu 20:20 viedli. Potom využili svoj druhý setbal po bodoch Kučeru - 1:2.

Do stavu 10:10 pripomínal štvrtý set predchádzajúci, no potom šli do vedenia hostia a domácim sa podarilo skorigovať aj vďaka ďalším piatim chybám MVK na podaní. Za stavu 20:20 uspel na sieti Kliment, potom Podstupka dal eso a v závere prešiel cez bloky nezadržateľne Kliment. Hinduliak odvrátil prvý mečbal, no Slezák nezvládol útok a poslal loptu mimo. Zrodilo sa tak nečakané víťazstvo v Komárne. Treba podotknúť, že zasúžena, pretože zvolenskí volejbalisti konečne predviedli svoju hru.

Hlasy trénerov

Robin Pělucha, tréner Komárna: „Dnes sa tento duel ťažko hodnotí. Z našej strany to bol katastrofálny výkon bez emócie. Súper sa v druhom sete chytil na niekoľkých loptách a my sme nevedeli dostatočne dobre zareagovať. Je smutné prehrať takýmto spôsobom a najmä pred domácimi divákmi."

Martin Vaško, tréner Zvolena: „Konečne sa nám podarilo prelomiť víťazstvo na našu stranu, čo nás veľmi teší. Vieme, že Komárno je súper, s ktorým sa dá vyhrávať. Keď si odmyslím prvý set, tak sme boli trpezlivejší, podstatne lepšie sme bránili na sieti a robili sme menej chýb ako domáci.“