Na Winter Classic s veľkým zážitkom, odniesli si ho hráči i diváci + FOTO

Hokejový Kaufland Winter Classic Games 2019 ožil na Slovensku a na banskobystrických Štiavničkách na štadióne VŠC Dukla zažil historickú premiéru.

2. feb 2019 o 19:26 TASR

BANSKÁ BYSTRICA .V sobotu bol pod holým nebom v znamení Súboja legiend a originálnych súťaží zručností. V oboch tímoch sa zišli hráči s titulmi majstrov sveta, s medailami, hviezdy zaoceánskej NHL aj s držiteľmi Stanleyho pohára a ďalšie osobnosti slovenskej hokejovej histórie.

Do útoku "slovenskej hokejovej klasike" zavelili obaja kapitáni Miroslav Šatan a Peter Bondra a aj Richard Lintner, ktorý sa v úlohe riaditeľa Pro-hokeja prihovoril divákom. "Vďaka všetkým ľuďom, ktorí sa zapojili do organizácie, počasie síce ideálne nie je, ale Winter Classic má tú pravú podobu.

Keď niekto skončí kariéru, dostáva rôzne ocenenia, ja by som chcel teraz verejne pred týmto zápasom poďakovať tomu, ktorý nás viedol v najlepších časoch a pod ktorým sme zažili veľkú slávu, Jánovi Filcovi." Winter Classic poznačilo teplejšie počasie s mäkším ľadom, korčule sa do neho viac zarezávali, no skvelá atmosféra strhla každého jedného diváka.

Vo vložených súťažiach sa góly pripisovali k zápasovému výsledku, a tak aj tí, ktorí do hry nezasiahli, prispeli na celkové skóre i na konto Kvapka nádeje. Hralo sa 3x10 minút štyria proti štyrom a v prestávkach sa dostali k slovu atraktívne súťaže zručností.

Kaufland tím - Tipsport tím 21:23

Pri čestnom buly z rúk Jána Filca zapózovali Šatan a Bondra a na góly sa dlho nečakalo. Historickým prvým gólom sa do Winter Classic zapísal v 2. min Kroták, no po štyroch minútach už bolo 2:2. Na oboch stranách vytiahli občas čarovné zákroky Šimonovič a Lašák.

Tretina sa skončila 4:2 a stav sa zmenil po nájazdoch trojíc, tvrdosti strely s víťazným Podhradským (142 km/h) a streľbe ponad tri autá na 9:8.

V druhej tretine sa blysol dvomi gólmi Šatan, otočil stav na 9:10, Bicek, Majeský, Bondra, Vaic ho však zmenili na 14:10. Róbert Petrovický stihol upraviť skóre na 14:11, už po časovom limite, no rozhodcovia prižmúrili obe oči a gól uznali. Po druhej prestávke vďaka samostatným nájazdom, streľbe na terče a zo strechy svietilo skóre 17:16. V mierení na štyri terče boli s jednou chybou najlepší Kroták, Vaic a Stmpel so Šatanom, v nájazdoch Staňa vychytal všetkých šesť a zo strechy trafil Bondra len žŕdku.

V tretej tretine si dopriali hráči väčšiu voľnosť, naťahovali sa o každý gól, v 25. min Šatan strelil 20. gól Tipsport tímu, Cibák v 27. min vyrovnal. V predposlednej minúte Rastislav Pavlikovský a do prázdnej bránky pri power play Šatan už zvýšili na 22:20 pre Tipsport tím. Zedník 30 sekúnd pred koncom ešte znížil, no Kopecký stanovil do prázdnej bránky výsledok 23:21. Za najužitočnejšieho hráča vyhlásili Petra Bondru.

"Celkom podarená akcia, len Citróna (pozn. Richarda Lintnera) musíme vyhrešiť, že nevybavil počasie, ten dážď nám mohol prekážať, inak bolo všetko v poriadku," tešil sa Miroslav Šatan. "Diváci sa bavili i my sme sa na striedačke zabávali. Vždy sa radi stretneme, ešte viac na ľade, uhrali sme to, ukorčuľovali, aj nejaké góly padli, dúfam, že diváci odišli s dobrou náladou." Richardovi Zedníkovi bolo najviac ľúto, že netrafil bránku zo strechy. "Snažili sme sa, asi sme si to vystrieľali minulý týždeň. Veril som si, no svetlá dosť nepríjemne svietili. Inak bolo super stretnúť sa, výborná akcia, o to lepšia pre nás, že to bolo v Banskej Bystrici."

Michal Handzuš sa počasia dosť obával. "Ľad mal len dve diery, inak bol kvalitný. Zabavili sme sa, aj súťaže boli zaujímavé. Dukla bola pre mňa v minulosti chrám a teraz to bolo špeciálne, keď som si tu mohol zahrať hokej. Ruka mi vydržala, mal som špeciálnu ortézu."

Peter Bondra bol najužitočnejší hráč. "Asi to šlo podľa veku, som najstarší, pamätalo sa na mňa," smial sa. "Bola to dobrá akcia, škoda, že som zo strechy netrafil, dĺžka bola dobrá, chcelo to len trochu šťastia. My sme boli vychovaní neustále bojovať, aj teraz sme sa snažili vyhrať až do konca."