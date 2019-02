Pred Winter Classic výhra až po nájazdoch. O výhre HKM rozhodol Obdržálek

Zvolenskí hokejisti uspeli v Miškovci až po nájazdoch. V nedeľu pod holým nebom to bude aj priamy súboj o prvé miesto.

1. feb 2019 o 21:26 TASR

DVTK Miškovec - HKM Zvolen 3:4 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 18. Loiseau (Harrison, Magosi), 31. Magosi (Harrison, Loiseau), 57. Vojtkó (Vas, Pance) – 6. Chovan (Poyhonen), 34. Špirko (Mitchell, Vandane), 45. Kytnár (Obdržálek, Hraško), rozhodujúci sn Obdržálek. Rozhodcovia: Štefik, Jonák – Tvrdoň, Konc ml., vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Kiss a Mitchell 10 min. za údery, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1295 divákov.

DVTK Miškovec: Adorján – Kiss, Crawford, Láda, Szirányi, Milam, Goz, Vojtkó – Kulmala, Vas, Pance – Mogosi, Loiseau, Harrison – Somogyi, Galanisz, Miskolczi – Parizek, Albert

HKM Zvolen: Skapski – Fraser, Poyhonen, Roman, Vandane, Ulrych, Ružička, Pufahl, Hraško – Handlovský, Špirko, Zuzin – Chovan, Kytnár, Obdržálek – Šišovský, Petráš, Mitchell – Andrisík, Holovič, Kelemen

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Detva pokazila Liptákom premiéru na zrekonštruovanom štadióne

Zvolen sa už v úvode zápasu musel brániť presilovke domácich, ale v početnej nevýhode neinkasoval. V šieste minúte vyšla HKM akcia, na jej konci bol zakončujúci Chovan, ktorý otvoril skóre. Neskôr si presilovú hru zahrali aj hostia a po nich opäť aj domáci, skóre sa však menilo až pri hre 5 na 5. Loiseau si nakorčuľoval pred bránku a gólom na 1:1 uzavrel skóre prvej tretiny.

V druhej časti mal prvú šancu Zvolen, ale boli to domáci, ktorí rozvlnili sieť. Skapskeho prekonal Magosi, no onedlho mal Zvolen k dispozícii presilovku a Špirko v nej vyrovnal na 2:2. Ďalšie šance zostali nevyužité, takže aj po dvoch dejstvách bol stav nerozhodný. Do vedenia mohol ísť Miškovec v 42. minúte, ale Loiseau v samostatnom nájazde neprekonal Skapkseho. Na druhej strane však Kytnár mieril presne - 2:3. O dve minúty neskôr nariadil rozhodca v prospech domácich trestné strieľanie, ale Vas ho nepremenil. Vyrovnanie však v 57. minúte predsa len zariadil Vojtkó.

Duel napokon rozhodli samostatné nájazdy. Jediný úspešný exekútor bol Obdržálek, ktorý rozhodol o výhre Zvolena.