Detva pokazila Liptákom premiéru na zrekonštruovanom štadióne

Zverenci trénera Tureka otočili zápas, keď prehrávali 2:0.

1. feb 2019 o 20:08 TASR

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 Detva 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Góly: 16. Kuráli (Čenka), 19. Žiak (Ró. Huna, Kriška) – 29. Puliš (Török, Sládok), 53. McLean (Hodgson), 58. Mat. Chovan (Gašpar). Rozhodovali: Snášel, Babic (Maď.) – Stanzel, Vincze (Maď.), vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

L. Mikuláš: Šimko – Kurali, Fereta, Bača, Nemec, Parobek, Mezovský, Droppa, Vybíral – Kriška, Ró. Huna, Žiak – Uram, Tamáši, Varga – Števuliak, Oško, J. Sukeľ – Nechaj, Uhrík, Čenka

Detva: Zalivin – Mar. Chovan, Golian, Sládok, Betker, F. Fekiač, Kuklev, Ďaloga, Jendroľ – Török, Murček, Puliš – Hodgson, Mclean, Žilka – Král, Mat. Chovan, Gašpar – Surový, V. Fekiač, Tibenský

Liptáci sa premiérovo v novej sezóne predstavili na zrekonštruovanom štadióne v Liptovskom Mikuláši. Už po necelých štyroch minútach však mohli prehrávať, keď sa po chybe obrany ocitol pred brankárom Šimkom Murček, ktorý sa nepresadil. Zaplnený mikulášsky štadión potešila akcia na opačnej strane, po tom čo Kriška našiel prihrávkou Sukeľa, ktorý sa proti Zalvinovi nepresadil. Záver prvej tretine patril domácim hráčom. V 16. minúte poslal Liptovský Mikuláš do vedenia strelou od modrej Kuráli, vzápätí sa strelecky presadil aj Žiak.

V úvode prostrednej časti nevyužil veľkú šancu Kriška, čo o pár sekúnd potrestala Detva. So strelou Töröka si ešte Šimko poradil, no na následnú dorážku Puliša bol už mikulášsky brankár prikrátky. V závere druhej tretiny mohol vyrovnať stav stretnutia Žilka, lenže skvelým zákrokom sa predviedol Šimko.

Tretie dejstvo lepšie odštartoval domáci tím. Už po necelých tridsiatich sekundách zakončil Tamáši, no Zavilin bol pripravený. V 50. minúte mohol po spolupráci Tamaši - Uram skórovať druhý menovaný, lenže detviansky brankár udržal jednogólové manko. Skóre zápasu sa menilo v 53. minúte, po tom čo Hodgsonovu prihrávku využil Mclen. Domáci v 57. minúte zahodili obrovskú šancu. So strelou Žiaka si poradil Zalavin, hostia sa následne dostali do protiútoku, ktorý gólovo zužitkoval Mat. Chovan.