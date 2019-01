Brankár Marek Čiliak opúšťa Slovan, vracia sa do dobre známeho prostredia

Slovenský hokejový reprezentant Marek Čiliak mení dres.

31. jan 2019 o 15:56 Stanislav Černák

Zvolenský rodák a úspešný gólman Marek Čiliak sa vracia do dobre známeho pôsobiska. Opäť si oblečie dres Komety Brno, s ktorou získal dva české majstrovské tituly.

Práve z tohto klubu zamieril do KHL do Slovana Bratislava. Slovenskému zástupcovi sa v lige vôbec nedarí a tak Čiliak putuje zo Slovana späť do Brna. Transfer si vyžiadal sám.

Túto informáciu potvrdili aj „belasí“ na oficiálnej klubovej stránke. Podľa ich informácií k uzavretiu prestupu chýba už len administratívne potvrdenie zo strany KHL.

Čiliak odchytal v aktuálnej sezóne v drese Slovana 28 gólov s nelichotivým priemerom 3,31 gólu na zápas a s 89,3 percentuálnou úspešnosťou.