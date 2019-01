Čiliak si prevzal ocenenie majstra Európy v Paríži: Bol to super zážitok

Šampiónom starého kontitentu pre rok 2018 v kategórii historikov sa stal Zvolenčan Miroslav Čiliak.

31. jan 2019 o 11:18 Miro Majláth

Miro Čiliak (vpravo) so šéfom svojho tímu Petrom Ambrúzom pri odovzdávaní cien FIA v Paríži.(Zdroj: Anna Ambrúz)

ZVOLEN/PARÍŽ. Čo môže byť pre pretekársky tím najväčšou odmenou? Predsa možnosť hrdiť sa titulom európskeho majstra. A presne toto sa podarilo Slovak National Hill Climb Teamu spoločne so zvolenským jazdcom Mirom Čiliakom.

Parížsky Pavilon Gabriel ležiaci v samom srdci Champs Élysées gardens privítal účastníkov seriálu FIA Historik Hill Climb Championship, aby im najvyšší predstavitelia Federation Internationale de ĺautomobile (FIA) odovzdali ocenenia za pretekársku sezónu 2018.

Medzi ocenenými jazdcami nechýbal ani slovenský jazdec Miro Čiliak zo Zvolena, ktorý reprezentoval spoločne s formulou Metalex MTX 1-06 bratislavský Slovak National Hill Climb Team.

Za perfektné výkony, ktoré počas sezóny Miro na európskych historických kopcoch predvádzal, si prevzal ako jediný reprezentant Slovenska a SAMŠ ocenenie za prvenstvo v rámci FIA HHCC category 5.

„Som naozaj nesmierne šťastný, že sa mi tento vysnívaný majstrovský titul podarilo získať. Musím však ihneď poďakovať Petrovi Ambrúzovi a Slovak National Hill Climb Teamu za neskutočnú podporu, bez ktorej by som európsky historický titul nikdy nevybojoval. Spomínané vyhlásenie FIA HHCC v Paríži bolo asi jedno z najlepších FIA vyhlásení, čo sa týka úrovne, ale aj priebehu. Medzi pozvanými bolo množstvo významných jazdcov. Medzi nimi aj Emanuele Piro, bývalý jazdec F1, ale aj mnohonásobný víťaz prestížneho LeMans, ktorý odovzdal cenu pre najlepšieho historika F1. Bol to naozaj super zážitok a veľmi si to vážim,“ povedal Miro Čiliak.