V aktuálnej sezóne maximom Terezy Jančovej 9. miesto. Pripravuje sa na juniorské MS

Zvolenská lyžiarka Tereza Jančová mala v aktuálnej sezóne najťažší program počas decembra. Tri vrcholy sezóny ju ešte len čakajú.

30. jan 2019 o 10:37 Stanislav Černák

ZVOLEN. Aktuálnu sezónu začala devätnásťročná Zvolenčanka Tereza Jančová v polovici novembra slalomovými pretekmi kategórie FIS vo švédskom Kaabdalis. V dvoch pretekoch po sebe skončila zhodne na výbornom desiatom mieste.

Na prelome jedenásteho a dvanásteho mesiaca minulého roku ostala Jančová vo Švédsku, kde sa zúčastnila pretekov európskeho pohára vo Funesdalene. Tentokrát súťažila v disciplíne obrovský slalom a nedarilo sa jej podľa predstáv. Do druhého kola sa jej nepodarilo prebojovať.

Na druhý deň mala novú šancu v „obráku“. Aj keď šlo o preteky európskeho pohára, konkurencia bola silná. Na trati sa stretla s menami známymi zo Svetového pohára, ako Švédkou Ylvou Staalnackeovou, Rakúšankou Katharinou Gallhuberovou alebo mladou a nádejnou Taliankou Larou Della Meaovou.

V silnej konkurencii obsadili Zvolenčanka 53. miesto, keď v cieli na víťazku Juliu Scheibovú z Rakúska strácala v súčte oboch jázd 8,95 sekundy.

Striedavé úspechy

Kalendár európskeho pohára bol v decembri veľmi nabitý. Jančová sa so svojim tímom presunula do nórskeho strediska Trysill, kde sa dvakrát predstavila v slalome. V oboch súťažných dňoch sa nádej slovenského lyžovania neprebojovala do druhého kola.