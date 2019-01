Pri výbere bývania dbajte na bezpečnosť

Ak ste doteraz pri výbere nového bývania riešili hlavne dispozíciu bytu, lokalitu či funkčnosť bývania, v dnešnej dobe rozhodne stojí za to položiť si otázku celkovej bezpečnosti nového domova.

Ak ste doteraz pri výbere nového bývania riešili hlavne dispozíciu bytu, lokalitu či funkčnosť bývania, v dnešnej dobe rozhodne stojí za to položiť si otázku celkovej bezpečnosti nového domova. To, že do tejto kategórie nespadá len otázka bezpečnostných dverí či „ostražitých“ susedov, sme mali možnosť zistiť hneď v niekoľkých oblastiach.

Bezpečie na prvom mieste

Potreba cítiť sa bezpečne je jednou zo základných ľudských potrieb. Akokoľvek pestré a príjemné môže byť prostredie v ktorom pracujete, aktívne sa hýbete či relaxujete, pri výbere domova, v ktorom prežívate tie najkrajšie chvíle svojho života, stojí za to zodpovedať si otázky týkajúce sa bezpečia a teda celkovej pohody bývania. „Potreba cítiť sa bezpečne je veľmi dôležitou potrebou, človek môže byť nepokojný, neistý a napätý, ak sa necíti bezpečne. Naopak, keď cíti bezpečie, vie si užívať plnohodnotný život, tešiť sa z neho a bezpečie okolo seba aj vytvárať. Človek, ktorý je v bezpečí nežije svoj život v zmätku, robí menej chýb, ťažšie sa dostane do vyhrotených situácií, dokáže pokojnejšie a rozvážnejšie riešiť aj dôležité životné rozhodnutia,“ približuje Mgr. Ondrej Kolesár, klinický psychológ.

Pocit bezpečia v technickom prevedení

Mnohé developerské projekty prezentujú bezpečnostné vchodové dvere takmer ako výhodu, hoci sa v skutočnosti jedná o normu. Čo sa týka okolia bytu či bytového domu, tam už o bezpečnostných prvkoch počujeme menej. „V našom projekte môžeme medzi rozšírené bezpečnostné prvky radiť viaceré charakteristiky moderného prevedenia stavby, akými sú napríklad elektronické čipy pre otváranie vchodových dverí, možnosť implementovať audio a video vrátnika už v technickom riešení stavby, alebo tiež veľmi osvedčené osvetlenie vnútroblokov, ktoré je riešené elektrickými LED žiarovkami, so senzorovým zapínaním. Osvetlenie pritom, okrem bezpečnostného hľadiska, dodáva celkovému bývaniu útulný a hrejivý dojem“, popisuje bezpečnostné benefity Ivana Nuchalik, projektová manažérka Rezidencie Hron.

Vysoké kritérium bezpečia novostavieb

Práve v novostavbách sa súčasní developeri snažia zabezpečiť potrebu obyvateľov, aby sa cítili nielen moderne, ale najmä bezpečne. Preto aj projekt Rezidencia Hron už od prvej etapy ponúka veľkorysý zelený vnútroblok, ktorý dovolí tráviť plnohodnotný čas v bezprostrednej blízkosti svojho bytu. „Vnútrobloky ako také nie sú žiadnou samozrejmosťou. Tak veľkorysé - ako sú v Rezidencii Hron - ich môžete vidieť zriedkavo. Projekt ponúka architektonicky upravené vnútrobloky a v rámci nich detské ihrisko či vyhľadávané predzáhradky. Je to pomerne raritné, keďže dnes sa takmer všetci developeri snažia vyťažiť z každého metra štvorcového maximum,“ hovorí Ing. Júliu Žiška, hlavný projektant Rezidencie Hron.

Bezpečie vo vnútri, bezpečie navonok

Vo všeobecnosti platí, že ako sa človek cíti, také prostredie okolo seba vytvára. Preto by sme pri výbere nového bývania rozhodne nemali zľavovať z kritérií na bezpečnosť. Najmä preto, že si v skutočnosti s novým bývaním zároveň vytvárame aj svoj nový domov.