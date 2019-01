Tomek opäť s nulou. HKM Zvolen si poradil s poslednou Žilinou

Zvolenčania v tomto týždni majú parádne skóre 9:0 a sú stále na čele tabuľky.

27. jan 2019 o 19:42 TASR

MsHK DOXXbet Žilina - HKM Zvolen 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Góly: 2. Mich. Chovan (Vandane), 6. Kelemen (Holovič, Vandane), 29. Vandas (Pöyhönen, Petráš), 51. Andrisík (Pöyhönen, Kelemen), 52. Handlovský (Ulrych). Rozhodovali: Kalina, Baluška – Jobbágy, D. Konc ml., vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 543 divákov.

Žilina: Mikoláš – Kučný, Matejka, Jankovič, Bagin, Piegl, Dubeň, Mendrej, Mar. Hudec – Jenčík, Húževka, Rud. Huna – Hvila, Podešva, Beránek – Balej, Surovka, Milý – Dom. Rehák, Ondruš, Hrazdíra

Zvolen: Tomek – Pöyhönen, Fraser, Vandane, Mich. Roman, Ružička, Ulrych, Marcinek, Pufahl – Vandas, Špirko, Handlovský – P. Zuzin, Kytnár, Mich. Chovan – Mitchell, Petráš, Šišovský – Kelemen, Holovič, Andrisík

Domácich už po 65 sekundách hry schladil Michal Chovan, ktorý s pukom z pravej strany pekne prešiel medzi kruhy a prekonal Mikoláša. O 4 minúty neskôr našiel Vandane spoza brány Holoviča, ktorého strelu ešte Mikoláš vyrazil, ale nepokrytý Kelemen zvýšil na 2:0 pre hostí. Domáci mali o chvíľu výhodu presilovky, ale už o 10 sekúnd ju po faule stratili a o dve minúty prišli po tvrdom, ale čistom hite jedného z hostí aj o obrancu Bagina. Zvolenčania kontrolovali hru, domáci sa dostávali iba k strelám z diaľky, ktoré však Tomek zlikvidoval. Vážnejšie bránku hostí neohrozili ani v dvoch presilovkách v závere tretiny.

Žilinčania otvorili 2. tretinu zvyškom presilovej hry, ale nevyťažili z nej nič. Chvíľu po skončení domácej prevahy mal tretí gól na hokejke Špirko, ktorého však dobre vychytal Mikoláš. Hostia sa ubránili aj ďalšej početnej výhode domácich a v 29. minúte po ukážkovej kombinácii v útočnom pásme zvýšil ich vedenie na trojgólové Vandas. "Vlci" síce vpredu veľa nebezpečných akcií nevymysleli, ale vzadu ponúkali hosťom častými chybami príležitosti na skórovanie. Mikoláš však úspešnými zákrokmi držal domácich aspoň ako – tak nad vodou.

V tretej tretine sa domáci snažili aspoň o čestný úspech, vedúci tím súťaže si však strážil pohodlný náskok a domácich pred Tomeka veľmi nepúšťal. V polovici tretiny potom definitívne rozhodli o troch bodoch pre Zvolenčanov góly Andrisíka a Handlovského v rozpätí 43 sekúnd. Zápas sa po nich už len dohrával, domácim sa nepodarilo prekonať Tomeka ani raz a ten si pripísal piate čisté konto v sezóne.

Hlasy trénerov

Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny: „Ťažko sa mi hodnotí dnešný zápas. Neprezentovali sme sa výkonom, ktorý prináleží extraligovému tímu. Zvolen bol vo všetkých činnostiach lepší, všade bol skôr a predčil nás vo všetkom. Neviem si to vysvetliť, chceli sme bojovať a bodovať, ale k zápasu sme pristúpili úplne opačne. Mrzí ma to, dúfam, že to mrzí aj hráčov, pretože ja som sa niekedy na striedačke hanbil. Výsledok je možno pre nás ešte prijateľný, mohlo sa to skončiť aj vyšším rozdielom.“

Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Podali sme veľmi dobrý výkon. Pomohol nám rýchly gól a odvtedy sme boli lepším tímom. Vytvorili sme si veľa šancí, ubránili sme presilovky a výborný výkon podal aj Tomek v bránke. Chlapcom ďakujem za výkon aj za víťazstvo.“