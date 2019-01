Detva schytala pod Zoborom poriadny debakel

Zverenci trénera Tureka nenadviazali na výborný výkon proti Košiciam.

27. jan 2019 o 19:19 TASR

HK Nitra - HC 07 Detva 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Góly: 5. Majdan (Rapáč, Versteeg), 9. Majdan (Kerbashian, Korím), 24. Majdan (Kerbashian, Scheidl), 33. Rapáč (Buček), 36. Kerbashian (Majdan, Blackwater), 44. Buček, 50. Blackwater (Kerbashian), 51. Buček (Bortňák) - 31. Martin Chovan (Král, Murček), 60. Gašpar (Král, Hodgson). Rozhodovali: Fridrich, Nagy (Maď.) - Orolin, Soltész (Maď.), vylúčení: 5:9 na 2 min., navyše: Hrušík 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku - Betker, Matúš Chovan 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1727 divákov.

Nitra: Šimboch - Mezei, McCormack, Korím, Morrison, Pupák, Versteeg, A. Sloboda - Lantoši, Slovák, Scheidl - Blackwater, Kerbashian, Majdan - Buček, Bortňák, Rapáč - Fominych, Čaládi, Hrušík – Pätoprstý

Detva: Zalivin (40. Petrík) - Martin Chovan, Golian, Sládok, Hraško, F. Fekiač, Betker, Gachulinec, Jendroľ - Ščurko, Murček, Král - M. Surový, V. Fekiač, Žilka - Tibenský, Matúš Chovan, Gašpar - Pulščák, Valent, Hodgson

Nitrania museli pred domácimi fanúšikmi proti Detvanom odčiniť päť prehier za sebou. Zlepšený pohyb, aktívne napádanie a nevynechanie žiadneho súboja, aj tak sa dá charakterizovať prvá tretina zo strany "Corgoňov". V úvodnej tretine strieľali góly iba domáci. V 5. minúte využil Majdan pozičnú chybu Goliana a ten istý hráč skóroval aj v 9. minúte, keď pred Zalivinom opäť zaúradovala nedôrazná hra hostí. Najväčšou šancou hostí bola strela Martina Chovana, ktorá "zaplachtila" až na žŕdku.

Na začiatku druhej tretiny sa hostia niekoľkokrát previnili proti pravidlám a Nitrania mohli súperovi odskočiť na vyšší gólový rozdiel. Početnú výhodu o dvoch hráčov však využili iba na jeden strelený gól. V 24. minúte zavŕšil "čistý" hetrik Majdan - 3:0. V 31. minúte hrali presilovú hru aj hostia a strela reprezentačného obrancu Chovana zapadla za chrbát Šimbocha - 3:1. Návrat do zápasu sa však zo strany hostí nekonal. Štvrtý gól domácich strelil v 33. minúte Rapáč a na 5:1 zvýšil po peknej akcii Kerbashian.

Nitrania pokračovali v gólovom koncerte aj na začiatku tretej tretiny. V 43. minúte sa pohral Buček s obranou Detvy a gólom "privítal" brankára Petríka, ktorý po druhej tretine vystriedal Zalivina. Na hráčoch Nitry bolo vidieť snahu streliť čo najviac gólov. V 50. minúte zvýšil Blackwater na 7:1 a hneď o minútu neskôr sa presadil druhýkrát v zápase Buček - 8:1. Hostia v závere ešte zásluhou Gašpara upravili stav stretnutia na konečných 8:2, na viac sa však nezmohli.

Hlasy trénerov

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: „Pretrhli sme streleckú smolu, ktorá trvala niekoľko zápasov. Možno sme si mali nejaký gól "vybrať" už v Nových Zámkoch a nálada by bola veselšia. Teraz nás čaká v piatok výzva v Banskej Bystrici, takže uvidíme, ako sa s tým popasujeme.“

Josef Turek, tréner Detvy: „My sme držali krok so súperom iba v prvej tretine. Síce sme ju prehrali, ale mali sme tam viacero šancí na strelenie gólu. Druhá tretina bola už v réžii domácich a my sme boli veľakrát vylúčení, čo sa nám nemôže stať s takým kvalitným súperom. Vďaka spomínaným presilovým hrám bol súper stále v tlaku. V tretej tretine to pokračovalo. My sme dali gól až v závere, keď už bolo rozhodnuté. Myslím si, že práve tie vylúčenia rozhodli o zaslúženom víťazstve Nitry. Gratulujem domácim k výhre.“